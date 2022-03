Lançamento do iPhone ao vivo: como assistir ao evento da Apple online

O evento de lançamento do iPhone SE 2022 promete mobilizar os fãs da Apple . Agendado para esta terça-feira (8), a partir das 15h (horário de Brasília), o "Peek Performance" deve contar não só com o anúncio do novo celular, mas também com a apresentação de uma nova versão do MacBook Pro . Confira nas linhas abaixo como assistir à apresentação.

A Apple confirmou a transmissão ao vivo em diversos meios, como o site oficial da fabricante, o app Apple TV e o canal oficial da empresa no YouTube. A versão "econômica" do celular da maçã deve trazer novidades importantes como o processador A15 Bionic — o mesmo do iPhone 13 — e a conexão à rede 5G de alta velocidade.

2 de 4 Convite para evento da Apple anima os fãs nas redes sociais — Foto: Divulgação/Apple Convite para evento da Apple anima os fãs nas redes sociais — Foto: Divulgação/Apple

Como assistir ao evento da Apple no YouTube

Para assistir ao evento da "Peek Performance" basta entrar no canal internacional oficial da Apple no YouTube (youtube.com/apple). A cerimônia de apresentação dos novos produtos será transmitida ao vivo em inglês na terça-feira (8), às 15h (horário de Brasília).

Dê o play no vídeo abaixo para acompanhar ao evento:

Como ver o evento da Apple no site oficial e no app Apple TV

Para assistir ao evento no site oficial da Apple, basta entrar em www.apple.com/apple-events/ e conferir a transmissão ao vivo. Já para acompanhar à transmissão pelo app Apple TV, basta baixar o aplicativo (disponível exclusivamente para iOS) na App Store.

3 de 4 iPhone SE 2022 deve trazer design parecido com o do modelo anterior — Foto: TechTudo iPhone SE 2022 deve trazer design parecido com o do modelo anterior — Foto: TechTudo

Evento mobiliza os fãs

A capacidade de engajamento da Apple nas redes sociais é imbatível, e os fãs já estão na expectativa dos novos produtos. No Twitter, por exemplo, as hashtags especiais #AppleEvent e #EventoDaApple já estão em alta. Os fãs da marca parecem ansiosos para conhecer em primeira mão os novos produtos.

O que esperar do evento

O próximo iPhone SE deve design similar ao da versão lançada em 2020, porém com suporte à internet 5G e com um processador melhor. O chip do novo smartphone deverá ser o A15 Bionic, que já está presente no iPhone 13.

4 de 4 Apple pode trazer nova geração do MacBook Pro no evento de março de 2022 — Foto: Divulgação/Apple Apple pode trazer nova geração do MacBook Pro no evento de março de 2022 — Foto: Divulgação/Apple

O dispositivo também deve manter a tela de 4,7 polegadas e câmera traseira única com sensor de 12 megapixels. Ainda não se sabe como a versão "econômica" do iPhone seria estruturada em termos de armazenamento e memória RAM.