Letras diferentes para Instagram: como personalizar fonte da bio

Usar letras diferentes no Instagram é uma ação recorrente entre os usuários da rede social. Para encontrar novas opções de estilos tipográficos, é possível recorrer ao EliteFont, site que permite escrever textos com letras personalizadas. Ao final das edições, o conteúdo pode ser facilmente copiado e compartilhado em redes sociais como Twitter e WhatsApp. Confira, no tutorial a seguir, como usar letras personalizadas para Instagram e estilizar legendas de fotos publicadas no aplicativo.