LibreOffice para celular: como usar o app Collabora Office

LibreOffice é uma suíte de programas de escritório de código aberto, com download disponível apenas para PC. Com base nas codificações desse software, foi desenvolvido o Collabora Office , um app para celulares Android e iPhone ( iOS ). A versão móvel permite visualizar arquivos e criar e editar documentos — como apresentações e planilhas — com a adição de textos, imagens, comentários, gráficos e mais. Gratuita, a ferramenta suporta formatos como .pdf, .draw e .ppt, e é ideal para trabalhar pelo celular.

No tutorial a seguir, saiba como funciona o LibreOffice para celular, por meio do aplicativo Collabora Office. O passo a passo foi realizado em um Galaxy A10S com Android 11, mas as dicas também servem para aparelhos com sistema iOS.

1 de 21 Collabora Office: app baseado no Libreoffice permite editar texto, planilha e apresentação — Foto: Marcela Franco/TechTudo Collabora Office: app baseado no Libreoffice permite editar texto, planilha e apresentação — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como usar o app Collabora Office para criar e editar documentos no celular

Passo 1. Abra o aplicativo Collabora Office e, na tela inicial, toque no ícone de "+" para começar. Depois, vá em "Novo documento de texto" para criar um documento do zero;

2 de 21 Tela inicial do app Collabora Office, feito com códigos do LibreOffice — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial do app Collabora Office, feito com códigos do LibreOffice — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Em seguida, aperte sobre o nome do arquivo, caso deseje renomear o documento. Apague o nome atual usando a tecla "X" do teclado e, depois, nomeie o arquivo. Feito isso, vá em "Salvar";

3 de 21 Ação para nomear o documento no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para nomear o documento no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Para escrever na lauda, toque no ícone de lápis. Ao fazer isso, é possível usar as ferramentas de edição do app. As ferramentas localizadas acima do teclado do celular permitem colocar o texto em negrito, itálico, além de grifar e marcar. Perceba que, ao apertar sobre o texto, uma gota é exibida na tela. Pressione e arraste sobre as palavras para selecionar um trecho;

4 de 21 Para editar o documento no Collabora Office, é preciso tocar no ícone de lápis — Foto: Reprodução/Marcela Franco Para editar o documento no Collabora Office, é preciso tocar no ícone de lápis — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Com o trecho selecionado, é possível modificar a formatação do texto. Toque na letra "A" no topo da tela para abrir as ferramentas de edição de caracteres e parágrafo. Depois, pressione o ícone de "+" para inserir elementos no documento;

5 de 21 Ação para acessaras ferramentas de texto no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para acessaras ferramentas de texto no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Também é possível inserir imagens, gráfico, anotações, tabela, entre outros, ao apertar no local indicado. Para adicionar comentários extras no arquivo, toque no ícone de balão de mensagem e vá em "Inserir comentários". Ao finalizar a edição de texto, pressione as três linhas horizontais para salvar o documento;

6 de 21 Ação para inserir itens no documento editado no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para inserir itens no documento editado no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Agora, toque em "Exportar como" e selecione o formato que deseja salvar o arquivo;

7 de 21 Ação para exportar documento no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para exportar documento no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. Depois, toque em "Salvar". Feito isso, volte à tela inicial do app. Para criar uma apresentação, toque no ícone de "+";

8 de 21 Ação para salvar documento no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para salvar documento no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Em seguida, toque em "Nova apresentação". Para continuar, vá em "Salvar";

9 de 21 Ação para criar apresentação no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para criar apresentação no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Selecione o ícone de lápis para editar os slides. Dê dois toques na tela para escrever na apresentação. Para editar a formatação do texto, pressione o dedo sobre as ferramentas localizadas em cima do teclado do celular ou na letra "A", no topo da tela;

10 de 21 Ação para começar a editar uma apresentação no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para começar a editar uma apresentação no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 10. Toque sobre uma das opções exibidas para formatar o slide. No ícone de "+", no topo da tela, é possível inserir elementos na apresentação. Para criar mais uma página de slide, toque no ícone de "+". Se for o caso, pressione o ícone de balão de mensagem para adicionar algum comentário;

11 de 21 Ação para personalizar apresentação no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para personalizar apresentação no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 11. Quando finalizar a edição do arquivo de apresentação, toque nas três linhas horizontais para salvar o documento. Agora, toque em "Exportar como";

12 de 21 Ação para exportar arquivo no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para exportar arquivo no Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 12. Selecione um formato exibido na tela e toque sobre ele. Depois, vá em "Salvar";

13 de 21 Ação para salvar apresentação criada no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para salvar apresentação criada no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 13. O app Collabora Office também permite criar planilhas. Para isso, na tela inicial do aplicativo, toque no ícone de "+". Em seguida, vá em "nova folha de cálculo";

14 de 21 Ação para criar uma planilha com o app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para criar uma planilha com o app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 14. Agora, selecione o botão "Salvar" para abrir o arquivo. Feito isso, toque no ícone de lápis para editar a planilha;

15 de 21 É possível criar planilhas no app Collabora Office em vários formatos — Foto: Reprodução/Marcela Franco É possível criar planilhas no app Collabora Office em vários formatos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 15. Edite a formatação dos caracteres ao tocar nas ferramentas indicadas. Para personalizar o formato numérico, alinhamento ou aparência das células, aperte a letra "A". Vá no ícone de "+" caso queira inserir algum elemento na planilha;

16 de 21 Ação para usar as ferramentas para editar a planilha criada com o app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para usar as ferramentas para editar a planilha criada com o app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 16. Toque sobre uma das opções mostradas na tela para adicionar os itens à planilha, se necessário. Feito isso, aperte as três linhas verticais para salvar o documento. Em seguida, vá em "Exportar como";

17 de 21 Ação para selecionar menu de exportação no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para selecionar menu de exportação no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 17. Selecione um formato para salvar o arquivo tocando sobre uma opção exibida na tela. Depois, aperte em "Salvar";

18 de 21 Ação para exportar a planilha criada no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para exportar a planilha criada no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 18. Os documentos criados, editados e salvos no Collabora Office são exibidos na tela inicial, em "Arquivos Recentes". O app ainda permite importar e visualizar documentos armazenados no Google Drive. Para isso, pressione o ícone de pasta, localizado no topo direito da tela inicial do aplicativo. Feito isso, vá nas três linhas verticais sinalizada;

19 de 21 Collabora Office: ação para acessar os documentos armazenados no seu dispositivo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Collabora Office: ação para acessar os documentos armazenados no seu dispositivo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 19. Para continuar, escolha uma conta do Drive na qual o seu arquivo está armazenado. Em seguida, toque em uma pasta do seu Drive;

20 de 21 Ação para escolher conta do Google Drive para visualizar documento no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para escolher conta do Google Drive para visualizar documento no app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 20. Agora, toque sobre um arquivo para abri-lo no app Collabora Office.

21 de 21 Ação para selecionar um documento armazenado no Google Drive com o app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para selecionar um documento armazenado no Google Drive com o app Collabora Office — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto. Agora que você já sabe navegar no aplicativo Collabora Office, aproveita para editar documentos e criar arquivos usando a ferramenta gratuita.

Formatos suportados pelo Collabora Office

Open Document Format (.odt, .odp, .ods, .ots, .ott, .otp)

Microsoft Office 2007/2010/2013/2016/2019 (.docx, .pptx, .xlsx, .dotx, .xltx, .ppsx)

Microsoft Office 97/2000/XP/2003 (.doc, .ppt, .xls, .dot, .xlt, .pps)

