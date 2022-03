Oscar 2022 ao vivo: como assistir à cerimônia online pelo Globoplay

A cerimônia do Oscar 2022 acontece neste domingo (27), a partir das 21h (horário de Brasília), no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia. O evento será transmitido ao vivo e online no Globoplay, com acesso liberado para não-assinantes logados com uma Conta Globo. A transmissão do serviço de streaming, que pode ser acessado no computador e pelo aplicativo para Android e iPhone (iOS), começa a partir das 20h, com exibição do tradicional tapete vermelho. A cobertura será apresentada pela jornalista Maria Beltrão e terá comentários de Marcelo Adnet, Dira Paes e Fábio Porchat. Vale lembrar que, neste ano, a TV Globo não realizará a transmissão na TV aberta.