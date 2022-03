Pantanal: como assistir ao capítulo da novela online pelo Globoplay

É possível assistir à novela "Pantanal" ao vivo e online no Globoplay . O remake da trama que foi sucesso em 1990 vai ao ar diariamente logo após o "Jornal Nacional', e os usuários do streaming têm acesso gratuito tanto à exibição ao vivo da TV Globo quanto aos episódios anteriores completos. A transmissão pode ser acompanhada pelo PC ou em celulares Android e iPhone ( iOS ). Os capítulos da novela são disponibilizados na plataforma de streaming logo após o término da exibição no canal de televisão.

Vale ressaltar que os capítulos de "Pantanal" estão liberados para não assinantes do Globoplay, mas é necessário utilizar um registro da Conta Globo para fazer login no streaming. Usuários novos devem fazer um cadastro rápido usando um endereço de e-mail ou vinculando os dados de uma conta Facebook ou Google. Confira, a seguir, como assistir à novela "Pantanal" pelo Globoplay gratuitamente.

Pantanal: como assistir ao capítulo ao vivo da novela pelo PC

Passo 1. Para assistir à novela "Pantanal" ao vivo e online, acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com) no PC e clique em "Agora na TV" para acompanhar a programação da TV Globo ao vivo;

Passo 2. Nesta etapa, selecione o botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 3. Faça login usando um e-mail e senha cadastrados no serviço. Caso prefira, utilize os dados de uma conta Facebook ou Google. Depois, clique em "Entrar" e aguarde a transmissão do capítulo da novela começar automaticamente. Se não tiver uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Para realizar o cadastro grátis, inclua todos os dados solicitados. Também comprove que é humano marcando "Sou humano". Feito isso, aceite os termos de uso e clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão do capítulo de "Pantanal" seja iniciada.

Pantanal: como assistir ao capítulo ao vivo da novela pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o capítulo da novela "Pantanal" ao vivo e online pelo celular, acesse o aplicativo do Globoplay. Na parte inferior da tela, localize e pressione a aba “Agora”. Logo após, pressione o botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 2. Para fazer login, utilize um e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Também é possível usar os dados de uma conta Facebook ou Google. Em seguida, pressione o botão "Entrar" para a transmissão da novela iniciar imediatamente. Caso seja um novo usuário, selecione a opção "Cadastre-se", preencha os dados necessários e marque a caixa "Sou humano". Para finalizar, concorde com os termos de uso e toque no botão "Cadastrar". A exibição do capítulo da novela "Pantanal' ao vivo começará automaticamente.

Pantanal: como encontrar e assistir aos episódios completos da novela pelo PC

Passo 1. Para assistir ao capítulo completo da novela "Pantanal" online, entre na página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e clique em "Novelas" para acessar a lista de novelas disponíveis na plataforma;

Passo 2. Em seguida, selecione a novela "Pantanal" para acessar a lista de episódios completos;

Passo 3. Na seção "Capítulos" serão mostrados todos os episódios disponíveis. Clique no que deseja assistir. Também é possível buscar um capítulo pela sua data de exibição ao clicar em "Buscar data";

Passo 4. Clique no botão "Entrar" para fazer login com a Conta Globo;

Passo 5. Para fazer login, utilize um e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Caso prefira, vincule os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, clique em "Entrar" para a transmissão do capítulo iniciar automaticamente. Se não tiver uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 6. Realize o cadastro, preenchendo todos os dados necessários. Além disso, confirme que é humano selecionando a caixa "Sou humano". Depois, concorde os termos de uso e clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão do episódio da novela "Pantanal" seja exibida.

Pantanal: como encontrar e assistir aos episódios completos da novela pelo celular

Passo 1. Para assistir ao episódio completo da novela "Pantanal" online no celular, acesse o aplicativo do Globoplay. Toque na aba "Explore", localizada na parte inferior da tela. Feito isso, pressione a seção "Novelas" para ver a lista de tramas disponíveis;

Passo 2. Role a página e selecione a novela "Pantanal". Logo depois, na seção "Capítulos", serão exibidos todos os episódios disponíveis. Pressione o que você deseja assistir. Caso queira, é possível buscar um capítulo pela sua data de exibição ao tocar em "Buscar data";

Passo 3. Toque no botão "Assista agora" para ter acesso à tela de login na Conta Globo. Depois, faça login usando e-mail e senha já cadastrados. Se preferir, é possível usar os dados de uma conta Facebook ou Google. Assim, pressione o botão "Entrar" para a transmissão do capítulo da novela começar automaticamente. Caso seja novo usuário do serviço, pressione a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Faça o cadastro, incluindo todos os dados solicitados. Não deixe de confirmar humanidade tocando em "Sou humano". Depois, leia e aceite os termos de uso e toque no botão "Cadastrar". A transmissão do capítulo online da novela "Pantanal" começará.

