Roblox no Microsoft Rewards: como resgatar Robux grátis pelo serviço

O Microsoft Rewards é um programa de recompensas gratuito criado pela Microsoft. Ele concede pontos que podem ser trocados por recompensas aos usuários por realizarem ações cotidianas, como por exemplo, pesquisar no site Bing. Atualmente, um dos prêmios ofertados é o Robux, a moeda virtual utilizada no jogo Roblox, disponível no PC, celular Android e iPhone (iOS) e no Xbox One . Pela Microsoft Rewards, é possível realizar o resgate gratuito de pacotes com até 1000 Robux.