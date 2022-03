Semana do Consumidor 2022: como saber se um produto está realmente barato

A Semana do Consumidor 2022 acontece até o próximo domingo (20), e diversos sites estão oferecendo promoções em produtos como celulares , fones de ouvido , entre outros. Para verificar se uma promoção realmente vale a pena, os usuários podem comparar os preços dos produtos pelo site Buscapé . A plataforma informa o valor cobrado por itens específicos nas últimas semanas ou meses, possibilitando saber se a mercadoria está realmente em promoção ou se a oferta é enganosa. A consulta é gratuita e mostra o comparativo por meio de um gráfico, com preços e datas.

Os consumidores ainda podem ativar uma alerta de preço no site Buscapé para serem notificados via SMS ou WhatsApp quando o objeto chegar ao valor que eles desejam pagar. Confira, a seguir, como comparar preços de ofertas disponibilizadas na Semana do Consumidor 2022 pelo site Buscapé.

Semana do Consumidor 2022: como comparar preços de produtos em promoção

Passo 1. Para comparar preços de produtos em promoção na Semana do Consumidor 2022, acesse o site Buscapé (buscape.com.br) e pesquise pelo produto desejado no campo de busca superior;

Passo 2. Nesta etapa, veja os resultados da pesquisa e clique no produto desejado;

Passo 3. É possível visualizar o preço atual do produto e o menor preço cobrado pelas lojas nos últimos 40 dias;

Passo 4. Desça a tela para encontrar o valor cobrado atualmente em cada loja localizada pela plataforma;

Passo 5. Desça a tela ainda mais para visualizar o comparativo detalhado. Deslize o cursor sobre o gráfico para ver os valores em cada período;

Passo 6. Para ser notificado quando o produto chegar ao preço que você deseja pagar, informe o valor desejado e clique no botão “Criar Alerta de Preço”;

Passo 7. Ative as chaves para ser notificado via WhatsApp ou SMS e clique no botão “Adicionar celular”;

Passo 8. Digite seu telefone com DDD e finalize a criação do alerta no botão “Salvar número”.

Pronto. Utilize as dicas para saber como comparar produtos em promoção na Semana do Consumidor 2022.

