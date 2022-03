Site para comparar altura: como usar o Multmetric

Para comparar altura com o Multmetric, basta configurar alguns poucos ajustes em cada corpo. O usuário ainda pode comparar sua altura com as dimensões de algumas personalidades famosas. Confira, a seguir, como comparar altura online com o Multmetric.

1 de 11 Multmetric é site para comparar altura — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo Multmetric é site para comparar altura — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

O que vocês estão achando do novo Fórum do TechTudo? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como comparar altura online pelo Multmetric

Passo 1. Para comparar altura, acesse o Multmetric (multmetric.com) pelo computador e clique no botão “Add person” para iniciar o processo;

2 de 11 Comparação de altura é iniciada ao clicar na opção “Add person”, na página inicial do Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Comparação de altura é iniciada ao clicar na opção “Add person”, na página inicial do Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Primeiramente, escolha o tipo de silhueta. Para isso, clique na opção que quiser comparar, podendo ser: Male (masculino), Female (feminino), Child (criança) ou Rectangle (retângulo vertical);

3 de 11 Multmetric permite escolher o tipo de corpo na barra superior das configurações — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Multmetric permite escolher o tipo de corpo na barra superior das configurações — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Nas configurações, selecione a opção de altura em centímetros (cm). Com isso, digite a altura desejada – note que, por estar em centímetros, deve-se usar um número inteiro. Em seguida, preencha um nome para a sua silhueta;

4 de 11 É preciso inserir alturas na mesma unidade de medida e o nome de cada silhueta para comparar altura pelo Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É preciso inserir alturas na mesma unidade de medida e o nome de cada silhueta para comparar altura pelo Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Feito isso, clique na barra colorida para escolher a cor que aparecerá no gráfico comparativo de altura. É possível mudar a cor arrastando as opções ou digitando os números de uma cor específica no padrão RGB;

5 de 11 Ao clicar na barra colorida, usuário consegue mudar a cor escolhida para a silhueta — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao clicar na barra colorida, usuário consegue mudar a cor escolhida para a silhueta — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. Também é possível comparar a altura de celebridades. Para isso, isso basta clicar em “select famous person” e selecionar um nome da lista. Assim, a silhueta ganhará a altura real da pessoa;

6 de 11 Na lista “select famous person”, Multmetric permite comparar altura com celebridades disponíveis — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Na lista “select famous person”, Multmetric permite comparar altura com celebridades disponíveis — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 6. Feitas as configurações, clique no botão “Add” para adicionar o primeiro corpo ao gráfico comparativo;

7 de 11 Clicar em “Add” permite ao usuário ver a silhueta configurada no Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Clicar em “Add” permite ao usuário ver a silhueta configurada no Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 7. Uma silhueta com as configurações escolhidas (nome, altura e cor) será apresentada na tela. Para adicionar um novo corpo, clique no botão “Add person” e repita os passos anteriores. É possível comparar até sete silhuetas por vez;

8 de 11 Botão “Add person” permite adicionar outros corpos no comparativo do Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Botão “Add person” permite adicionar outros corpos no comparativo do Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 8. As silhuetas com seus respectivos nomes, alturas e cores escolhidas aparecerão lado a lado no gráfico para que você possa compará-las. Você também pode excluir quantas silhuetas quiser, bastando clicar no botão “Delete person”;

9 de 11 Gráfico comparativo de altura gerado pelo Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Gráfico comparativo de altura gerado pelo Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 9. Uma lista com todos corpos adicionados ao seu comparativo será exibida. Clique no “X” ao lado de algum nome para excluir uma opção;

10 de 11 Multmetric permite excluir corpos do comparativo com o botão “X” — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Multmetric permite excluir corpos do comparativo com o botão “X” — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 10. Ao final, é possível compartilhar os resultados do seu comparativo. Para isso, basta copiar e compartilhar o link da página ou clicar em um dos botões na seção “Share to friends”.

11 de 11 Ação para compartilhar gráfico gerado pelo Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ação para compartilhar gráfico gerado pelo Multmetric — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas e saiba como comparar altura online e grátis com o site Multmetric.

Veja também: apresentação do novo fórum TechTudo