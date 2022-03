O site do Detran-RJ permite realizar agendamento para fazer identidade online no Rio de Janeiro. Os cidadãos podem usar a página do órgão para marcar um atendimento presencial nos postos da entidade e obter o documento. É possível escolher o bairro e a unidade desejada para emissão, bem como horário e turno. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, e também é possível fazer a marcação pelos telefones (21) 3460-4040 ou (21) 3460-4041.

No dia do atendimento, é necessário levar certidão de nascimento ou casamento. Brasileiros naturalizados devem apresentar a certidão de naturalização. Os cidadãos também podem levar, opcionalmente, documentos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho (CTPS), Cartão Nacional de Saúde, Título de Eleitor, Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Número de Identificação Social (NIS). A foto da nova identidade é capturada gratuitamente no momento do atendimento. Confira, a seguir, como usar o site para agendar carteira de identidade no Detran do Rio de Janeiro.

1 de 7 Site do Detran-RJ permite fazer agendamento para tirar identidade no Rio de Janeiro — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Site do Detran-RJ permite fazer agendamento para tirar identidade no Rio de Janeiro — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Site para fazer identidade RJ: como agendar RG no Rio de Janeiro

Passo 1. Para agendar RG no Rio de Janeiro, acesse a página de agendamento de identidade no site do Detran-RJ (detran.rj.gov.br/_monta_aplicacoes.asp?cod=15&tipo=agendamento_dic) e preencha o formulário com seus dados pessoais. Informe se possui carteira de identidade do Rio de Janeiro, se tem alguma deficiência, confirme o captcha e prossiga no botão “Enviar”;

2 de 7 Site para agendar RG do Detran-RJ requer preenchimento de formulário de dados pessoais — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Site para agendar RG do Detran-RJ requer preenchimento de formulário de dados pessoais — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Informe o número de telefone e e-mail para contato e escolha o município em que deseja ser atendido;

3 de 7 Site para fazer identidade: Detran-RJ faz agendamento de atendimento em diversos municípios do estado — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Site para fazer identidade: Detran-RJ faz agendamento de atendimento em diversos municípios do estado — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Após informar o município, você visualizará os endereços disponíveis. Marque a opção desejada e prossiga no botão “Enviar”;

4 de 7 Agendar identidade: Rio de Janeiro permite escolher unidade para emitir documento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Agendar identidade: Rio de Janeiro permite escolher unidade para emitir documento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Veja as datas disponíveis para agendamento na tabela. Selecione a data e o turno e confirme no botão “Enviar”;

5 de 7 Como agendar RG: Rio de Janeiro permite escolher data e turno de atendimento para emitir documento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como agendar RG: Rio de Janeiro permite escolher data e turno de atendimento para emitir documento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Selecione o horário desejado para atendimento, confirme a aceitação das regras e prossiga no botão “Enviar”;

6 de 7 Site do Detran-RJ permite marcar horário para fazer identidade online e 2ª via — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Site do Detran-RJ permite marcar horário para fazer identidade online e 2ª via — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Confira os dados, confirme que está enviando dados legítimos e finalize o agendamento no botão “Sim”. A marcação estará finalizada quando você visualizar a mensagem “AGENDAMENTO EFETUADO COM SUCESSO. Nº xxxxxxxxxx”.

7 de 7 Após agendamento pelo site do Detran-RJ, é preciso levar documentação para fazer identidade no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Após agendamento pelo site do Detran-RJ, é preciso levar documentação para fazer identidade no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você sabe como agendar identidade no Rio de Janeiro no site do Detran-RJ.

