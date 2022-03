Tele Sena Digital: veja como funciona o app e como comprar a sua

Cada Tele Sena custa R$ 15,00, valor que pode ser pago via Pix, com um app de pagamento, ou com um cartão de crédito cadastrado direto no aplicativo. A seguir, saiba como usar o app Tele Sena Digital. O procedimento foi realizado em um Galaxy A10S com Android 11, mas o passo a passo também vale para iPhone.

Como comprar Tele Senas pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo Tele Sena e, na tela inicial, toque em "Cadastre-se agora". Depois, complete os espaços em branco com os dados pessoais requisitados. Se você já tiver uma conta Tele Sena, pule para o passo seis;

Passo 2. Agora, selecione "Sim" ou "Não" para responder à pergunta exibida na tela. Feito isso, vá em "Próximo Passo". Na próxima tela, digite as informações pedidas. Novamente, toque em "Sim" ou "Não", de acordo com a sua situação. Ainda nessa tela, complete com um e-mail válido;

Passo 3. Role a tela para baixo para adicionar seu endereço nos campos indicados. Depois, toque em "Próximo passo". Após cadastrar os dados pessoais e de contato, é hora de criar uma senha para sua conta. Digite, nos locais indicados, um código e, depois, confirme a senha. Em "Autoriza o uso de dados?", toque em "Sim" para prosseguir. Em seguida, vá em "Próximo Passo";

Passo 4. O aplicativo enviará para o e-mail cadastrado um código de ativação da conta. Após informar todos os dados necessários, acesse o app do seu e-mail e toque sobre a mensagem da Tele Sena para visualizar o código;

Passo 5. De volta ao app Tele Sena, informe o código no local indicado. Depois, toque em "Confirmar Cadastro". Em seguida, toque em "Continuar";

Passo 6. Com a conta criada, você já pode entrar no app Tele Sena. Para isso, coloque seu CPF e sua senha e aperte em "Fazer login". Agora, já é possível conferir os resultados das Tele Senas. Toque em "Consultar Resultados" na tela inicial do app ou role a tela para baixo;

Passo 7. É possível usar a ferramenta de filtro para verificar os resultados pelo nome da campanha e do respectivo ano. Para isso, basta tocar na seta e selecionar o período e o nome da campanha. Depois, pressione "Filtrar". Role a tela para baixo para visualizar o resultado dos sorteios de acordo com a campanha selecionada;

Passo 8. Continue a rolar a tela para baixo para verificar os números sorteados de acordo com a data do sorteio. Após conferir os resultados, aproveite para comprar Tele Senas. Toque no botão "Comprar", localizado na parte inferior da tela. Depois, complete as informações requisitadas ao pressionar sobre a resposta adequada e, em seguida, vá em "Ir para pagamento";

Passo 9. Feito isso, toque em "Aceitar as condições gerais" para continuar. Escolha a forma de pagamento e toque sobre a opção selecionada. No exemplo, o TechTudo escolheu pagar por Pix;

Passo 10. Agora, confira se o valor da compra e quantidade de Tela Senas que deseja adquirir estão corretos. Depois, toque em "Pagar com Pix". Para concluir a compra da sua Tele Sena, toque em "Copiar código Pix" e acesse um app de pagamentos. Feito isso, você terá acesso à sua cartela ao apertar em "Tele Senas", localizado na parte de baixo da tela;

Passo 11. Também é possível cadastrar Tele Senas físicas no app. Para isso, vá em "Cadastrar". Depois, toque em "Cadastrar Tele Sena pelo QR Code" ou "Cadastrar Tele Sena pelos números de identificação". No exemplo, o TechTudo escolheu a segunda opção. Nesse caso, é preciso adicionar os dados de identificação da sua Tele Sena nos campos indicados na tela. Feito isso, toque em "Próximo Passo" e siga as instruções para finalizar o cadastro.

Pronto. Agora que você já sabe usar o app Tela Sena, aproveite para comprar suas cartelas pelo celular.

