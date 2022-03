Transferiu o título de eleitor? Veja como saber se local de votação foi aceito

Transferir título de eleitor para outra cidade pela Internet é um procedimento rápido. O Título Net, sistema online do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), disponibiliza um serviço para que os cidadãos façam essa solicitação, que costuma ser computada em poucos dias.

No entanto, é preciso confirmar se o pedido foi aceito e se o local de votação foi realmente alterado antes de 4 de maio, data limite para fazer modificações e regularizar o título de eleitor que será usado nas Eleições 2022, cujo primeiro turno está marcado para 2 de outubro. Confira, a seguir, como acompanhar o requerimento para transferir título eleitoral e como consultar o local de votação.

1 de 9 Procedimento ensina como consultar título e local de votação atualizados após transferência de domicílio eleitoral — Foto: Raquel Freire/TechTudo Procedimento ensina como consultar título e local de votação atualizados após transferência de domicílio eleitoral — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Como fazer a biometria do título de eleitor pelo celular? Opine no Fórum do TechTudo

Como acompanhar requerimento para transferir título de eleitor

Passo 1. Para acompanhar requerimentos, entre no site do TSE (cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/acompanharRequerimento). Em seguida, selecione "Protocolo", caso queira informar o número de protocolo fornecido ao final do pedido para transferir título de eleitor online, ou "Dados pessoais", caso não tenha um número de protocolo. Para este tutorial, escolhemos "Dados pessoais";

2 de 9 Site do TSE para acompanhar requerimentos — Foto: Reprodução/Raquel Freire Site do TSE para acompanhar requerimentos — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Digite seu nome, data de nascimento e nome da mãe (caso não tenha, marque a caixa "Não consta no registro de nascimento"). Clique em "Próximo";

3 de 9 Informações pessoais para consulta de requerimentos no site do TSE — Foto: Reprodução/Raquel Freire Informações pessoais para consulta de requerimentos no site do TSE — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Selecione o requerimento que deseja consultar e pressione o botão "Próximo";

4 de 9 Seleção do requerimento a ser consultado no portal do TSE — Foto: Reprodução/Raquel Freire Seleção do requerimento a ser consultado no portal do TSE — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Se o pedido para transferir título de eleitor foi aceito, a mensagem "Finalizado com sucesso" será exibida na tela. Em todo caso, é recomendado realizar o procedimento do tópico abaixo para confirmar se o local de votação está correto, conforme indicado na solicitação de mudança do domicílio eleitoral.

5 de 9 Pedido de mudança de domicílio eleitoral registrada com sucesso pelo TSE — Foto: Reprodução/Raquel Freire Pedido de mudança de domicílio eleitoral registrada com sucesso pelo TSE — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Como pesquisar novo local de votação

Passo 1. Para pesquisar novo local de votação, acesse o site do TSE (www.tse.jus.br/eleitor/local-de-votacao-zonas-eleitorais) e, na página "Local de votação/zonas eleitorais", clique em "Consulta local de votação";

6 de 9 Site do TSE para consulta ao local de votação por nome ou zona eleitoral — Foto: Reprodução/Raquel Freire Site do TSE para consulta ao local de votação por nome ou zona eleitoral — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Na página "Título e local de votação", você pode escolher consultar o local de votação inserindo seu nome ou número do título de eleitor. Como grande parte das pessoas não sabe o número do título de cabeça, escolhemos "Consulta por nome";

7 de 9 Seleção da consulta ao local de votação por nome do eleitor — Foto: Reprodução/Raquel Freire Seleção da consulta ao local de votação por nome do eleitor — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. No primeiro campo, digite seu nome, número do título de eleitor ou CPF. Em seguida informe sua data de nascimento e nome da mãe (caso o registro de nascimento não traga essa informação, selecione a caixa "Não consta"). Por fim, pressione o botão "Consultar";

8 de 9 Informações pessoais solicitadas pelo TSE para encontrar domicílio eleitoral do cidadão — Foto: Reprodução/Raquel Freire Informações pessoais solicitadas pelo TSE para encontrar domicílio eleitoral do cidadão — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. O site do TSE irá mostrar seus dados pessoais e todas as informações sobre seu domicílio eleitoral vigente, incluindo zona, seção, endereço e eleições para as quais o local de votação está valendo.

9 de 9 Como saber meu domicílio eleitoral no site do TSE — Foto: Reprodução/Raquel Freire Como saber meu domicílio eleitoral no site do TSE — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Pronto. Utilize as dicas para saber como acompanhar o requerimento para transferir título eleitoral e como consultar o novo local de votação.

Veja também: Apresentação do novo fórum TechTudo