WhatsApp Web: como instalar extensão Code Verify para aumentar segurança

É possível verificar a segurança do WhatsApp Web com uma extensão para Google Chrome e Microsoft Edge. O plugin, lançado pela Meta, analisa se a versão do mensageiro é segura ou se existe a possibilidade de o conteúdo ter sido adulterado por hackers. A verificação é feita por meio da comparação de códigos junto ao Cloudflare, e a empresa afirma que não é capaz de ler as conversas dos usuários. Segundo a Meta, o Code Verify estará disponível também para o Firefox em breve.