Yordle de LOL: como jogar o Wordle com campeões de League of Legends

O Yordle é um jogo no estilo puzzle de palavras que tem como objetivo adivinhar o nome de um personagem de League of Legends (LOL). Sua inspiração é o Wordle , game que ficou muito popular em 2022 e que conta com versões em português, como o Termo e o Letreco. Yordle foi desenvolvido por "Verevyta" e "uKruel", dois fãs de League of Legends e de Wordle , e foi anunciado no último domingo (20) no Reddit .

O game pode ser jogado em navegadores de PC ou em celulares. Assim como o jogo original, Yordle atualiza suas palavras diariamente e delimita um número de tentativas para que o jogador as adivinhe. A diferença é que, enquanto o Wordle funciona com termos de cinco letras, o Yordle tem mais variações, já que aborda nomes vindos do universo do MOBA. Vale ressaltar que o game não é um título oficial da Riot Games e também não possui versões em português. O TechTudo preparou, a seguir, um passo a passo de como jogar o Yordle.

1 de 8 Veja como jogar o Yordle, o Wordle para os fãs de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games Veja como jogar o Yordle, o Wordle para os fãs de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

Como jogar o Yordle?

Passo 1. Acesse o portal (https://yordle.pages.dev/). Já na página inicial, é possível notar as semelhanças do game com o Wordle.

2 de 8 Acesse a página inicial do Yordle no navegador do PC ou celular — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Acesse a página inicial do Yordle no navegador do PC ou celular — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Caso nunca tenha jogado Wordle ou qualquer outra versão anteriormente, é importante clicar no ícone "i", localizado no canto superior esquerdo da página inicial, para acessar o tutorial. Nesta janela, as regras a respeito das letras das palavras são explicadas. Quando o quadrado estiver roxo, a letra está na palavra e na posição certa; quando ficar laranja, pertence ao nome do campeão, mas não está no lugar correto. Por fim, quando o fundo ficar branco, a letra não faz parte da palavra.

3 de 8 No tutorial do Yordle, o jogo reforça o fato de que não é endossado pela Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu No tutorial do Yordle, o jogo reforça o fato de que não é endossado pela Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. No canto superior direito, no ícone de engrenagem, você pode acessar as opções do Yordle. Entre elas estão "Hard Mode", que deixa o jogo mais difícil; "Dark Mode", para trocar entre o tema claro e escuro no navegador; e "High Contrast Mode", que mantêm as cores das letras mesmo com as mudanças nos temas.

4 de 8 Yordle conta com opções de dificuldade e de cores também — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Yordle conta com opções de dificuldade e de cores também — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 4. Quando começar a jogar, avalie quais são os campeões com nomes que têm o mesmo número de letras indicados na palavra do dia no Yordle. Arrisque palpites e preste atenção para observar quando a letra está presente (e no local correto) ou não. Cuidado para não ultrapassar o limite de tentativas do game.

No exemplo da imagem abaixo, a palavra do dia possui cinco letras, como acontece no Wordle(mas como mencionamos, não é sempre como na versão original). Note, também, que o jogo indica que a letra "A" está no local correto, enquanto a letra "L" também existe no item, mas não na posição indicada.

5 de 8 "A" e "L" estão presentes na palavra do dia desse exemplo, mas apenas "A" está na posição correta — Foto: Reprodução/Victor de Abreu "A" e "L" estão presentes na palavra do dia desse exemplo, mas apenas "A" está na posição correta — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Na imagem a seguir, veja o mesmo jogo, mas com o tema escuro selecionado. Não há diferenças entre em termos de gameplay. É só escolher a opção em que você irá se sentir mais confortável jogando.

6 de 8 A imagem mostra o mesmo jogo da imagem anterior, mas com o tema escuro e sem o High Contrast Mode — Foto: Reprodução/Victor de Abreu A imagem mostra o mesmo jogo da imagem anterior, mas com o tema escuro e sem o High Contrast Mode — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 5. Quando acertar o nome, você terá um jogo bônus para adivinhar a habilidade de um campeão. Infelizmente, nesse ponto, a questão dos idiomas pode ser problemática. Isso porque os nomes serão todos em inglês, o que representa uma dificuldade à parte para aqueles que jogam League of Legends em outras línguas.

7 de 8 Na fase bônus de Yordle, os jogadores devem adivinhar as habilidades dos campeões — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Na fase bônus de Yordle, os jogadores devem adivinhar as habilidades dos campeões — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Um ponto importante para ser destacado é a diferença do tema claro para o escuro com "High Contrast Mode" desativado. No modo escuro, a diferenciação fica por parte da letra no local correto, que é envolvida por um quadrado verde ao invés de azul. Já no High Contrast Mode, o padrão de cores é alterado. O laranja passa a representar as letras no local correto e azul para letras no local errado, como acontece na imagem a seguir.