13º do INSS: como consultar o saldo do benefício pelo celular

O adiantamento da primeira parcela do 13º salário do INSS começou a ser pago nesta segunda-feira (25). Assim, aposentados e pensionistas segurados pelo instituto podem conferir o saldo do benefício pelo celular, por meio do aplicativo Meu INSS, disponível grátis para Android e iPhone (iOS). Para ter acesso às informações, é necessário fazer login usando uma conta Gov.br, com CPF e senha. Vale lembrar que também é possível consultar o pagamento pelo site do órgão ou pelo telefone 135.