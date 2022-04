Aplicativo para identificar plantas: como usar o Picture This

Picture This é um aplicativo para identificar plantas disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ). O app usa inteligência artificial para reconhecer mais de 10 mil espécies de plantas, entre flores, árvores, suculentas e cactos, a partir da câmera do celular. Após fazer a captura, o software traz o nome da espécie, imagens e informações extras sobre ela, como dicas de cuidados. O PictureThis ainda é capaz de analisar plantas e diagnosticar possíveis doenças ou problemas. No tutorial a seguir, saiba como identificar plantas por foto usando o app Picture This .

1 de 13 Aplicativo para identificar plantas em português: conheça o PictureThis — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo para identificar plantas em português: conheça o PictureThis — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Qual óculos de realidade virtual vale a pena comprar? Veja no Fórum do TechTudo

Como usar o Picture This para identificar plantas por foto

Passo 1. Abra o aplicativo Picture This. Para fazer login no indicador de plantas, toque em "Continuar c/ Google". Depois, selecione uma de suas contas Google para acessar o app;

2 de 13 Faça o login com uma conta Google para ter acesso ao app PictureThis — Foto: Reprodução/Marcela Franco Faça o login com uma conta Google para ter acesso ao app PictureThis — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Na tela inicial do app, toque no ícone de câmera. Agora, vá em "Permitir" para continuar;

3 de 13 É necessário permitir que o app PictureThis tire fotos para identificar plantas — Foto: Reprodução/Marcela Franco É necessário permitir que o app PictureThis tire fotos para identificar plantas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Feito isso, o aplicativo exibirá na tela algumas dicas para você fazer sua captura. Toque em "Continuar". Em seguida, toque na bola verde para tirar a foto da planta que deseja identificar;

4 de 13 Toque na bola verde para fazer a captura no app PictureThis — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque na bola verde para fazer a captura no app PictureThis — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. O app analisará sua foto e, em segundos, exibirá o resultado com o nome da espécie da planta em questão. Rolando a tela para baixo, note que o app mostra outras informações sobre a busca. Vá em "Saiba mais" para liberar mais conteúdo sobre a planta;

5 de 13 Aplicativo de identificação de plantas PictureThis também reúne diversas informações sobre a espécie — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo de identificação de plantas PictureThis também reúne diversas informações sobre a espécie — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Se desejar salvar a planta identificada no app, toque em "+ Adicionar ao 'Meu jardim'". Vá em "Diagnóstico", caso queira que o aplicativo análise alguma planta doente;

6 de 13 Área "Meu Jardim" reúne plantas que o usuário deseja salvar no app PictureThis — Foto: Reprodução/Marcela Franco Área "Meu Jardim" reúne plantas que o usuário deseja salvar no app PictureThis — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Para continuar, toque em "Diagnóstico automático". Depois, vá em "Continuar";

7 de 13 App PictureThis tem recurso que identifica o problema da planta — Foto: Reprodução/Marcela Franco App PictureThis tem recurso que identifica o problema da planta — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. Siga as instruções exibidas na tela do app para tirar fotos da maneira indicada. Ajuste a planta nas linhas brancas que aparecem e toque no botão verde para fazer a captura;

8 de 13 Identificador de plantas gratuito Picture This também faz diagnóstico de saúde da espécie — Foto: Reprodução/Marcela Franco Identificador de plantas gratuito Picture This também faz diagnóstico de saúde da espécie — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Após tirar três fotos da planta, o app te direcionará para a próxima tela. Nela, toque em "Começar a diagnosticar";

9 de 13 Ação para começar o diagnóstico da planta no app PictureThis — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para começar o diagnóstico da planta no app PictureThis — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. O app traz, então, o diagnóstico da planta doente. Arrastando a tela para baixo, o usuário tem acesso à análise dos sintomas, prevenção e dicas para solucionar o problema. Após conferir as informações, toque na seta para voltar à tela inicial. Feito isso, toque em "Lembretes", se desejar adicionar um aviso de cuidado da sua planta;

10 de 13 Tela inicial do aplicativo PictureThis tem botão para configurar lembrete de cuidados — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial do aplicativo PictureThis tem botão para configurar lembrete de cuidados — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 10. Toque no ícone de "+" e, em seguida, selecione uma de suas plantas salvas. Depois, vá em "Pronto" para adicionar um lembrete de cuidado, como aviso para regar e horário para receber sol;

11 de 13 Ação para adicionar lembretes relacionados aos cuidados da sua planta no app PictureThis — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar lembretes relacionados aos cuidados da sua planta no app PictureThis — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 11. Toque na seta indicada para voltar à tela inicial. Rolando a tela para baixo, o usuário tem acesso a banners nomeados com tipos de plantas variados. Toque sobre uma opção para visualizar mais informações sobre as espécies que englobam o grupo. O app traz conteúdo para você aprender a como cuidar de determinada planta, quais as condições necessários para ela viver e se desenvolver, fatos interessantes e mais. Se desejar usar mais serviços do aplicativo, toque no botão "Mais", localizado na parte de baixo da tela inicial;

12 de 13 Toque sobre um tipo de planta para aprender sobre diversas espécies — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque sobre um tipo de planta para aprender sobre diversas espécies — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 12. O Picture This é capaz de identificar também ervas daninhas, insetos, plantas tóxicas para animais de estimação e mais. Toque sobre o ícone de foto se desejar usar o identificador.

13 de 13 Toque no ícone de foto para fazer a captura e identificar outras tipos de plantas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque no ícone de foto para fazer a captura e identificar outras tipos de plantas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto. Agora que você já sabe como usar o aplicativo Picture This, aproveite para identificar plantas por foto.

Veja também: Como saber se uma foto é fake? Confira dicas para descobrir