Aplicativo para remover fundo de foto: como usar o Background Eraser

É possível remover fundo de imagem em poucos passos com o Background Eraser . O aplicativo, que está disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), permite apagar cenários e deixá-los transparentes. A função é útil para mudar fundo de fotos ou criar figurinhas para o WhatsApp , por exemplo. A plataforma ainda traz outros recursos, como o "Repair", que recupera partes apagadas por engano dos retratos. No tutorial a seguir, veja como tirar fundo de foto com o Background Eraser .

1 de 8 Background Eraser: aplicativo para remover fundo de foto está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo Background Eraser: aplicativo para remover fundo de foto está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo

Como remover fundo de imagem com o Background Eraser

Passo 1. Para remover fundo de imagem, faça o download do Background Eraser pela App Store ou Play Store. Em seguida, abra o app e toque sobre “Load a Photo” para carregar uma imagem da galeria do celular. Selecione a foto desejada e conceda as permissões requeridas pelo app, se necessário;

2 de 8 É preciso autorizar Background Eraser para remover fundo de foto — Foto: Reprodução/Clara Fabro É preciso autorizar Background Eraser para remover fundo de foto — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na tela seguinte, é possível recortar a foto. Para isso, escolha uma das proporções no menu inferior e mova as setas ao redor da imagem. Ao finalizar os ajustes, aperte em “Done”, no canto superior direito da imagem;

3 de 8 Usuário pode cortar a foto antes de apagar o cenário no Background Eraser, aplicativo para remover fundo de foto — Foto: Reprodução/Clara Fabro Usuário pode cortar a foto antes de apagar o cenário no Background Eraser, aplicativo para remover fundo de foto — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. O app cortará o fundo da foto de forma automática, mas é possível desfazer a ação para remover o cenário manualmente, se preferir. Para isso, toque sobre “Undo” e selecione a opção “Manual”, no menu inferior. Em seguida, pressione sobre a bolinha maior e mova o dedo pela tela para apagar o fundo manualmente. Também é permitido controlar o tamanho da borracha ao deslizar a chave abaixo de "Width" para os lados;

4 de 8 Background Eraser permite tirar fundo de imagem manualmente — Foto: Reprodução/Clara Fabro Background Eraser permite tirar fundo de imagem manualmente — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 4. Em partes da foto que requerem maior atenção aos detalhes, é possível selecionar “Zoom” e pinçar o dedo sobre a tela para aumentar determinada parte da foto;

5 de 8 Background Eraser permite aproximar a imagem em "Zoom" para obter maior precisão ao limpar fundo de fotos — Foto: Reprodução/Clara Fabro Background Eraser permite aproximar a imagem em "Zoom" para obter maior precisão ao limpar fundo de fotos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 5. Com a função “Repair”, é possível recuperar uma parte da imagem que foi apagada sem querer;

6 de 8 Background Eraser: função "Repair" corrige erros — Foto: Reprodução/Clara Fabro Background Eraser: função "Repair" corrige erros — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 6. A opção “Color”, por outro lado, pode ser interessante para quem deseja recortar um cenário que possui apenas uma cor. Para usá-la, mova o cursor com a bolinha menor e use o círculo maior para selecionar a cor que deseja remover da imagem. Vale ressaltar que, para fotos com contrastes parecidos, a opção não funciona muito bem;

7 de 8 Recurso "Color", do Background Eraser, é uma boa opção para remover fundo branco ou de outras cores — Foto: Reprodução/Clara Fabro Recurso "Color", do Background Eraser, é uma boa opção para remover fundo branco ou de outras cores — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 7. Ao finalizar as edições desejadas, pressione “Done”, no canto superior direito da imagem. Depois, selecione se deseja manter o fundo transparente ou branco ao tocar em “Transparent” ou “White”, respectivamente. No final, aperte “Save” para salvar a imagem na galeria do celular.

8 de 8 Imagem com fundo removido no Background Eraser — Foto: Reprodução/Clara Fabro Imagem com fundo removido no Background Eraser — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Pronto. Agora que você já sabe usar o aplicativo para remover fundo de foto Background Eraser, aproveite a dica para criar imagens com fundo transparente.

