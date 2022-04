App Gov.br permite assinar documentos pelo celular; veja como

Assinar documentos pelo celular usando o app Gov.br , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), é possível de maneira simples. Para fazer o procedimento gratuito, que tam bém pode ser feito pelo computador , basta fazer login com conta Gov.br e ter nível prata ou ouro, validado por meio de biometria facial ou por Internet Banking . Após a assinatura digital, o documento passa a ter validade legal em todo o país. A ferramenta funciona através de integração com o portal de Assinatura Eletrônica do Governo Federal .

Os usuários podem aplicar a assinatura digital em arquivos nos formatos .doc, .odt ou PDF com até 100 MB, com download do documento para o smartphone após realizar o procedimento. Confira, a seguir, como assinar documentos pelo celular com o app Gov.br.

1 de 10 Aplicativo Gov.br permite assinar documentos de forma rápida — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Gov.br permite assinar documentos de forma rápida — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Como assinar documento no celular pelo app Gov.br

Passo 1. Abra o aplicativo Gov.br e toque em “Entrar com gov.br” para fazer login. Em seguida, forneça seu CPF e senha e prossiga no botão “Entrar”;

2 de 10 É preciso fazer login com conta Gov.br para ter acesso aos serviços do Governo Federal — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso fazer login com conta Gov.br para ter acesso aos serviços do Governo Federal — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Na página inicial, localize a aba “Serviços” e toque na opção “Assinar documentos digitalmente”. O app abrirá a página do Gov.br no navegador do celular. Então, aperte na opção “Escolher arquivo”;

3 de 10 Veja como assinar documentos digitalmente pelo aplicativo Gov.br — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como assinar documentos digitalmente pelo aplicativo Gov.br — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Selecione o documento desejado no celular e confira se está com o arquivo correto em execução. Prossiga no botão “Avançar”;

4 de 10 É possível assinar arquivos nos formatos doc, odt e PDF — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível assinar arquivos nos formatos doc, odt e PDF — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Marque a opção “Exibir assinatura no documento” para que a marca seja exibida no arquivo. Optar por não exibir a assinatura no documento não interferirá na validade do documento — ou seja, ele continuará possuindo uma assinatura digital válida;

5 de 10 Usuário pode optar por exibir ou não a marca da assinatura digital nas páginas do documento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode optar por exibir ou não a marca da assinatura digital nas páginas do documento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Pressione a marca da assinatura e arraste para o local que preferir na página. Tome cuidado para não suprimir informações importantes. Prossiga no botão “Assinar”;

6 de 10 É possível movimentar a assinatura livremente pelo documento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível movimentar a assinatura livremente pelo documento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Escolha o provedor de assinatura disponível para sua conta. Então, um código será enviado para o aplicativo Gov.br;

7 de 10 É preciso validar a aplicação da assinatura por meio de código numérico — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso validar a aplicação da assinatura por meio de código numérico — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Volte para o aplicativo Gov.br e toque no ícone de sino para acessar as notificações. Depois, pressione na notificação que contém o código de validação;

8 de 10 Código numérico é enviado para o aplicativo Gov.br — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Código numérico é enviado para o aplicativo Gov.br — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Copie o código de validação e retorne à página de assinatura no navegador do celular. Em seguida, digite o código no campo indicado e prossiga em “Autorizar”;

9 de 10 Finalize a aplicação da assinatura digital pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Finalize a aplicação da assinatura digital pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 9. O documento assinado será exibido na tela. Toque em “Baixar” para fazer o download.

10 de 10 Assinatura digital é aplicada ao documento pelo celular; usuário pode baixar arquivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Assinatura digital é aplicada ao documento pelo celular; usuário pode baixar arquivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Aproveite as dicas para assinar documentos pelo celular.

Com informações de Governo Federal

