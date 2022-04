App para aumentar foto: saiba redimensionar arquivos com o Tamanho de Imagem

Mudar o tamanho de fotos pelo celular é um procedimento que pode ser feito com o app Tamanho de Imagem, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A plataforma permite que o usuário aumente ou diminua dimensões de um arquivo de forma manual ou automática, de forma a adaptar a fotografia a diferentes tamanhos.

O recurso é útil para publicar imagens em formatos diferentes, como feed, retrato ou Stories do Instagram. Confira, a seguir, como redimensionar fotos usando o app Tamanho de Imagem.

1 de 7 Aplicativo grátis permite aumentar imagem com qualidade online; veja como alterar tamanho da imagem — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Aplicativo grátis permite aumentar imagem com qualidade online; veja como alterar tamanho da imagem — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como mudar tamanho de foto com aplicativo

Passo 1. Abra o aplicativo Tamanho de Imagem e toque na tela em branco ou no ícone de figura, no menu superior, para adicionar uma imagem. Em seguida, escolha o arquivo na galeria do celular;

2 de 7 Selecione o arquivo desejado no celular para aumentar o tamanho da imagem — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Selecione o arquivo desejado no celular para aumentar o tamanho da imagem — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Após o carregamento da foto, faça o movimento de pinça com os dedos para ajustá-la ao tamanho do quadro;

3 de 7 Veja como mudar o tamanho da imagem rapidamente e como aumentar a foto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como mudar o tamanho da imagem rapidamente e como aumentar a foto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Por padrão, o app utiliza o tamanho da imagem de 1080 pixels x 1080 pixels (dimensões de uma imagem do feed do Instagram). Para mudar o tamanho para as dimensões dos Stories, toque no ícone de chave;

4 de 7 Veja como mudar tamanho foto Instagram: feed ou Stories podem ser criados rapidamente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como mudar tamanho foto Instagram: feed ou Stories podem ser criados rapidamente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Para usar outras dimensões, aperte nos campos de tamanho e digite a numeração exata. Note que é possível mudar as medidas entre pixels, milímetro, centímetro e polegada, no menu superior;

5 de 7 Aplicativo permite mudar tamanho da imagem manualmente; veja como aumentar fotos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Aplicativo permite mudar tamanho da imagem manualmente; veja como aumentar fotos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Pressione as três listras horizontais para mudar o tamanho da foto e fazer com que ela se adeque ao tamanho da tela do iPhone. É possível escolher entre todos os modelos da Apple, além de iPads e Apple Watch;

6 de 7 Aplicativo permite alterar tamanho de fotos para se adequar a celular; veja como aumentar ou diminuir o tamanho da imagem — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Aplicativo permite alterar tamanho de fotos para se adequar a celular; veja como aumentar ou diminuir o tamanho da imagem — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Ao final das edições, aperte no ícone de download para baixar a imagem com o novo tamanho. Caso queira, toque no ícone de compartilhamento para enviar o arquivo por e-mail ou pelas redes sociais.

7 de 7 Tamanho de foto pode ser alterado antes de compartilhar arquivo; saiba como alterar tamanho da imagem online — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Tamanho de foto pode ser alterado antes de compartilhar arquivo; saiba como alterar tamanho da imagem online — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe como alterar tamanho da foto pelo celular de forma fácil.

