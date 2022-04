App para controle de gastos: como usar o Money Lover

Money Lover é um app para controle de gastos disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) e também na versão web. Nele é possível registrar entradas e saídas de dinheiro e acompanhar as receitas e despesas do mês. A ferramenta de gerenciamento ainda exibe relatórios que trazem uma visão detalhada da vida financeira do usuário e ajudam a rastrear custos. Vale destacar que, apesar de a versão ser em português, algumas telas do aplicativo exibem informações em inglês. A seguir, saiba como usar o Money Lover , app de controle de gastos gratuito.

Passo 1. Abra o aplicativo Money Lover e, depois, toque em "Sign up for free", que em português significa "Inscreva-se gratuitamente". Em seguida, selecione uma das opções de login exibidas na tela. No exemplo, o TechTudo escolheu entrar no app com uma conta Google;

Passo 2. Continue o login com uma conta Google salva no seu dispositivo. Feito isso, vá em "Continuar" para conceder ao app permissão de armazenamento;

Passo 3. Toque em "Permitir". No primeiro acesso ao app, é preciso responder algumas perguntas relacionadas a finanças e ao seu controle de gastos. Para isso, toque sobre a opção que melhor condiz com a sua realidade;

Passo 4. Continue o tutorial ao responder o questionário do app. A segunda pergunta significa: "Como está sua situação financeira atual?", em tradução livre para o português. Caso tenha dificuldade para escolher as opções por causa do idioma, uma dica é se basear nos emojis exibidos antes das respostas. Na tela seguinte, o aplicativo perguntará se você acompanha regularmente seus gastos. Toque sobre uma resposta para continuar;

Passo 5. Responda à pergunta quatro ("Com que frequência você economiza dinheiro?") e cinco ("Você já definiu um orçamento para suas despesas mensais?") ao apertar sobre uma opção para continuar;

Passo 6. Após responder todas as perguntas, toque em "Continuar". Agora, é hora de configurar a carteira. Para isso, pressione "Saldo" e digite o valor da quantia que possui. Depois, vá em "Create Wallet";

Passo 7. A tela inicial do app mostra o fluxo de entradas e saídas de dinheiro do mês. Para adicionar os gastos, vá ao ícone de "+". Toque nos locais indicados para preencher informações sobre o valor da despesa, a categoria, a data que pretende pagar a conta (geralmente o dia de vencimento) e o fundo de que a quantia deve ser subtraída;

Passo 8. Feito isso, aperte "Salvar" para gravar as despesas no app. Repita o procedimento adicionando as informações de todas as suas despesas do mês para visualizar as movimentações e o seu saldo. Em "Planos para", é possível ter acesso às contas futuras;

Passo 9. Após conferir as despesas que devem ser pagas futuramente, toque em "Relatório". O recurso oferece uma visão geral do fluxo das contas ao mostrar nos gráficos as receitas e despesas do mês. Depois, vá em "Planejamento", localizado na parte de baixo da tela;

Passo 10. Na seção, outros recursos que podem ser úteis para controlar os gastos são exibidos na tela. Em "Transações recorrentes", por exemplo, é possível adicionar despesas fixas que serão lançadas nas transações automaticamente, evitando a inserção manual dos gastos a cada mês. Para isso, toque na opção "Transações recorrentes" e vá ao ícone de "+". A ferramenta "Orçamentos" permite estipular limites de gastos para as categorias. No entanto, a função está disponível apenas para assinantes premium. Caso queira usar os outros recursos na aba "Planejamento", basta tocar sobre uma opção e seguir as instruções na tela;

Passo 11. Nos locais indicados, preencha o valor da conta e o tipo da despesa. Depois, toque em "Sem repetição". Agora, vá na seta para indicar o dia que deseja lançar o gasto no app e o intervalo de tempo. Depois, aperte em "Concluído";

Passo 12. Para gravar a despesa recorrente, toque em "Salvar".

