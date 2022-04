App para desenhar no celular: como usar o Paint Art

Como o aplicativo só tem versão para Android, usuários de iPhone (iOS) devem recorrer a outras opções. Nas linhas a seguir, veja como desenhar no celular usando o Paint Art.

PaintArt: como usar o app para desenhar no celular

Passo 1. Instale o Paint Art na Google Play Store. Ao abrir o app, ele exibirá uma tela em branco com a ferramenta de pincel selecionada. Toque sobre ela para abrir os ajustes do pincel. Na primeira aba, escolha o traço e altere a espessura do pincel, se desejar;

Passo 2. Na segunda aba, de ajustes, é possível alterar o estilo do traço e definir um tipo de borrão para ele, assim como mudar a espessura do enevoado. Na terceira aba, de cores, toque sobre uma tonalidade pré-definida para aplicar ao traço;

Passo 3. Se quiser aplicar uma cor que não exista nas pré-definições, toque na última aba, coloque o cursor sobre a área no círculo em que esteja a cor desejada e depois ajuste a posição no quadrado à esquerda, até chegar à tonalidade ideal. Quando todos os ajustes do pincel estiverem como quiser, aperte no "X" para fechar a janela e faça o desenho na tela em branco com o dedo;

Passo 4. Se cometer algum erro, dê um toque na ferramenta borracha, na barra inferior do Paint Art, e passe o dedo sobre a área que deseja apagar. Para desenhar formas pré-definidas, pressione o ícone de ferramentas, representado por uma grade, e selecione "Shape";

Passo 5. A ferramenta de formas, assim como as demais, também traz quatro abas. Na primeira é possível escolher o formato e alterar a espessura da borda. Toque na segunda aba para mudar características da forma. Você pode ativar a chave "preencher" para colocar cor no centro da forma, aplicar cantos arredondados, tornar a linha irregular aumentando o nível do campo "discreto", alterar a frequência dessa irregularidade em "Intervalo", aplicar borrão e escolher o estilo e espessura do enevoado;

Passo 6. Use as abas de cor para alterar o tom da forma. Ao terminar os ajustes, feche a janela e arraste o dedo na tela para desenhar a forma selecionada;

Passo 7. A forma terá quatro botões flutuantes ao seu redor. Use a seta em círculo para rotacionar, a set dupla para redimensionar, a cruz em seta para mover e a lixeira para apagar a forma. Se quiser pintar por dentro, toque no ícone de ferramentas e selecione "Preencher";

Passo 8. Além de cores sólidas, o Paint Art traz uma série de estampas para preencher desenhos. Selecione o padrão preferido na primeira aba, se desejar, entre na guia de ajustes para modificar a espessura e ângulo do desenho, entre outras características. Para alterar as cores, aperte na aba apropriada. Em seguida, dê um toque sobre um dos quadrados localizados na área do desenho e então selecione a cor preferida para ele. Repita o procedimento com todos os outros, de forma que todas as cores do preenchimento estejam conforme desejado;

Passo 9. Após fechar a janela de ajustes de preenchimento, dê um toque sobre a área que deseja pintar. Para fazer modificações em certas partes do desenho já feito, entre no menu de ferramentas e toque sobre "Seleção";

Passo 10. Será aberta uma nova grade para escolher a forma da seleção. Para esta etapa, selecionamos "Retângulo". Após a escolha, use os dedos para desenhar a seleção na tela e faça com essa área as modificações desejadas. Neste exemplo, diminuímos o centro do losango;

Passo 11. O aplicativo pode identificar os limites de uma parte do desenho e selecioná-la sozinho. Para isso, selecione a opção "Automático" e depois dê um toque sobre a área que quer selecionar. Uma vez selecionada, redimensione, gire ou mova a área como quiser;

Passo 12. Note que aparece uma barra na parte superior da tela quando um objeto está selecionado. Ela traz uma série de ferramentas, como recortar, copiar e colar. Para espelhar um elemento, toque no ícone de três pontinhos e selecione "Virar horizontalmente" ou "Virar verticalmente";

Passo 13. Se quiser escrever algo no desenho, selecione o ícone de ferramentas e aperte em "Texto". Na primeira aba, escolha o estilo do texto e ajuste o tamanho da fonte na barra de nível na parte inferior da caixa de ajustes;

Passo 14. Toque na aba de ajustes do texto para aplicar negrito, alterar o espaço entre linhas, aplicar efeito de névoa, mudar o alinhamento, incluir sublinhado e tachado, conforme desejado. Para alterar as cores, basta entrar nas abas correspondentes e manipulá-las como indicado anteriormente;

Passo 15. Feche a caixa de ajustes de texto e dê um toque sobre qualquer ponto da tela de desenho. Será aberta uma pequena caixa para digitar o texto. Após escrever, toque em "OK";

Passo 16. Amplie, rotacione e posicione o texto no local preferido. Para trabalhar com camadas, toque no ícone de camadas — o segundo da esquerda para a direita. Pressione o botão "+" para adicionar uma camada;

Passo 17. Será incluída uma nova camada transparente acima da sua tela de desenho original. Para incluir uma imagem nesta camada, mantenha-a selecionada e feche a janela de camadas. Depois toque sobre o botão de ferramentas e selecione "Imagem";

Passo 18. Perceba que a imagem inserida na nova camada cobre os elementos da camada anterior. Para deixar os elementos visíveis, abra o menu de camadas, toque nos três pontinhos da camada de imagem e selecione "Descer". Agora a imagem ficou no plano de fundo do texto digitado antes;

Passo 19. O Paint Art conta com ferramentas para ajudar no alinhamento dos objetos. A principal é a grade, que adiciona linhas verticais e horizontais à tela. Para incluí-la, entre no menu de ferramentas, toque sobre o ícone de grade e defina quantas linhas na vertical e quantas na horizontal quer. Escolha a cor da grade e toque em "OK";

Passo 20. As grades ajudam, por exemplo, a fazer seleções retas para desenhar ou apagar — neste exemplo, excluímos partes do losango com ajuda da grade. Para copiar uma área qualquer do desenho, primeiro selecione-a e toque no ícone de copiar, na barra superior do app. Depois aperte o ícone de colar e arraste a cópia para o local desejado da tela;

Passo 21. Sempre que estiver trabalhando com camadas, certifique-se de que está com a camada correta selecionada antes de copiar, apagar ou criar um novo elemento. Neste exemplo, conferimos de que estávamos na camada "TechTudo" para selecionar a forma com preenchimento e apagá-la. Depois disso, selecionamos "TechTudo" e posicionamos no centro da tela;

Passo 22. Quando o desenho estiver pronto, toque no menu sanduíche (três traços à esquerda) e selecione "Salvar". Escolha a pasta de armazenamento ("Local" salvará a imagem no seu celular) e pressione "OK".

