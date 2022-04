App SpotiStats revela seus artistas e músicas favoritas; saiba usar

O SpotiStats, app para celulares Android e iPhone ( iOS ), permite descobrir as músicas, artistas e gêneros mais escutados por você no Spotify . A plataforma mostra o ranking pessoal dos usuários nas últimas quatro semanas, últimos seis meses ou ainda em todo o histórico da conta. É possível compartilhar o resultado em redes sociais.

Para ter acesso às estatísticas, é preciso entrar com o login Spotify e dar permissão para o app coletar as informações. Nas linhas a seguir, veja como usar o SpotiStats para descobrir suas músicas e artistas favoritos. Vale lembrar que, caso queira, o usuário pode sempre verificar quais aplicativos têm acesso à sua conta - assim, é possível desfazer essa permissão depois.

1 de 8 App SpotiStats permite descobrir rapidamente quais são os artistas e gêneros mais ouvidos por você — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo App SpotiStats permite descobrir rapidamente quais são os artistas e gêneros mais ouvidos por você — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como usar o SpotiStats para revelar seus artistas favoritos no Spotify

Passo 1. Abra o SpotiStats, selecione o idioma Português (Brasil) e toque no botão “Entrar”. Em seguida, faça login com sua conta do Spotify. Depois, aperte no botão “Aceito” para permitir que o aplicativo tenha acesso aos dados da sua conta no streaming;

2 de 8 Aplicativo SpotiStats requer liberação para coleta de dados no login — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Aplicativo SpotiStats requer liberação para coleta de dados no login — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Após o login, toque no ícone de gráfico, disponível no menu inferior, para ver suas estatísticas. O aplicativo exibirá então as músicas mais escutadas nas últimas quatro semanas;

3 de 8 Spotify: estatísticas de músicas mais ouvidas são reveladas no app SpotiStats — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Spotify: estatísticas de músicas mais ouvidas são reveladas no app SpotiStats — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Navegue pelo menu inferior para ver suas músicas favoritas em outros períodos, como nos últimos seis meses ou em todo o histórico da sua conta;

4 de 8 Stats for Spotify: é possível ver músicas favoritas em diferentes períodos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Stats for Spotify: é possível ver músicas favoritas em diferentes períodos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Toque no ícone de grade para mudar o formato de exibição das músicas na tela;

5 de 8 SpotiStats: aplicativo mostra ranking em formato de lista — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes SpotiStats: aplicativo mostra ranking em formato de lista — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. No menu superior, toque em “Artistas” para ver os seus favoritos. Da mesma forma, utilize o menu inferior para ver o ranking em outros períodos;

6 de 8 SpotiStats: saiba como ver artistas favoritos no streaming Spotify pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes SpotiStats: saiba como ver artistas favoritos no streaming Spotify pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Toque no ícone de estatísticas, no menu inferior, para ver os gêneros mais escutados na sua conta. Selecione um ritmo para ver os artistas que mais ouviu naquela categoria;

7 de 8 SpotiStats: aplicativo grátis mostra gráfico com gêneros musicais mais ouvidos pelo usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes SpotiStats: aplicativo grátis mostra gráfico com gêneros musicais mais ouvidos pelo usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Toque no ícone de compartilhamento, no canto superior direito da tela, para compartilhar suas estatísticas pelas redes sociais.

8 de 8 Usuário pode compartilhar estatísticas do Spotify pelas redes sociais — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode compartilhar estatísticas do Spotify pelas redes sociais — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Aproveite as dicas para descobrir suas músicas e artistas favoritos no Spotify.

