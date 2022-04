Apuração do Carnaval 2022 de SP: veja horário e como assistir ao vivo

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo (SP) será transmitida ao vivo e online no Globoplay. O resultado da leitura das notas, que acontece a partir das 16h desta terça-feira (26), definirá a campeã do Carnaval 2022. Moradores do estado paulista podem acompanhar a votação pela televisão, por meio do sinal aberto da TV Globo, pelo PC ou via celulares Android e iPhone (iOS), utilizando uma Conta Globo. Para os demais estados, a emissora transmitirá a apuração dos desfiles do Rio de Janeiro. No tutorial a seguir, saiba como assistir à apuração das notas das agremiações do Grupo Especial de São Paulo de graça no Globoplay.