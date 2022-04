Apuração do Carnaval 2022 do RJ: veja horário e como assistir ao vivo

É possível assistir à apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro (RJ) ao vivo e online no Globoplay . A leitura das notas, que acontece nesta terça-feira (26) a partir das 16h (horário de Brasília), define a campeã do Carnaval 2022. A apuração do Rio será transmitida ao vivo na Globo em TV aberta para todo o país, exceto para o estado de São Paulo, que acompanha a leitura de SP. A seguir, veja como assistir à apuração das notas das agremiações do Rio de graça no Globoplay . É possível acompanhar a leitura via streaming pela televisão, PC ou celulares Android e iPhone ( iOS ), utilizando uma Conta Globo .

Apuração do Carnaval do Rio de Janeiro: como assistir pelo PC

Passo 1. Para assistir à apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial do Rio ao vivo e online, acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com) no PC e clique em "Agora na TV" para ver a programação da TV Globo;

Passo 2. Nesta etapa, clique no botão "Assista agora" para visualizar a tela de fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 3. Se já for usuário do streaming, insira seu e-mail e senha para fazer login. Se preferir, importe os dados de uma conta Facebook ou Google. Com isso, clique em "Entrar" e espere a transmissão iniciar automaticamente. Se ainda não tiver uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Para realizar o cadastro, preencha todos os dados solicitados e marque o box "Sou humano". A seguir, aceite os termos de uso e clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão da apuração inicie.

Como assistir à apuração do Carnaval do Rio 2022 pelo celular

Passo 1. Para acompanhar a apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial do Rio e SP ao vivo e online no celular, entre no aplicativo do Globoplay. Feito isso, pressione a aba "Agora", localizada na parte inferior da tela. Logo após, toque no botão "Assista agora" para fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

Passo 2. Se já for usuário, use seu e-mail e senha já cadastrados e faça login. Se quiser, é possível usar os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, toque no botão "Entrar" para a transmissão da apuração iniciar. Caso ainda não tenha uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se", informe os dados, marque a seleção "Sou humano" e concorde com os termos de uso. Por último, pressione o botão "Cadastrar" e espere o início da transmissão.

Pronto! Aproveite as dicas do tutorial e acesse o Globoplay para acompanhar a transmissão da apuração das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro e São Paulo ao vivo e online.