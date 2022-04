Athletico-PR x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo via Twitch e Globoplay

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam neste sábado (23) em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O duelo, que acontece às 16h30 (horário de Brasília) na Arena da Baixada, em Curitiba, será transmitido ao vivo na Globo e no canal do streamer Casimiro via Twitch TV, disponível para computador, celular Android e iPhone (iOS) e smart TVs. O rubro-negro carioca chega com um empate e uma vitória nas duas primeiras rodadas, enquanto o Furacão ainda não pontuou na principal competição do país.