BBB 22: como assistir ao Quarto Secreto ao vivo no Globoplay

O Quarto Secreto do Big Brother Brasil 22 foi inaugurado na última terça-feira (5), e os assinantes do Globoplay podem assistir às câmeras do cômodo pelo computador ou através de celulares Android e iPhone (iOS). A transmissão foi iniciada no momento em que o participante Arthur Aguiar chegou ao local, após ser escolhido pelo público no paredão falso. Arthur retorna do quarto secreto na próxima quinta-feira (7).