BBB 22: como votar em Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer ou Jessilane

Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane estão no 15º paredão do BBB 22. Os fãs do programa da Globo podem votar para eliminar um dos quatro diretamente na página do reality no Gshow . É de graça e requer apenas uma Conta Globo . Saiba como votar para eliminar um dos brothers nas linhas a seguir. O procedimento foi feito no PC, mas é o mesmo para celular Android e iPhone ( iOS ).

Vale lembrar que a criação da Conta Globo pode ser feita utilizando um novo email ou importando os dados de uma conta já existente no Facebook ou no Google. A saída do participante mais votado acontece na edição ao vivo deste domingo (17) na Globo, que começa às 23h10, quando haverá uma nova formação de paredão.

1 de 6 Big Brother Brasil 22: veja como votar no paredão para eliminar Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer ou Jessilane do reality show — Foto: Divulgação/Gshow Big Brother Brasil 22: veja como votar no paredão para eliminar Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer ou Jessilane do reality show — Foto: Divulgação/Gshow

Entenda o paredão extra

O 15º paredão do Big Brother Brasil foi formado nesta sexta-feira (15). Desta vez, o líder Gustavo teve direito a duas indicações. Ele optou por Jessilane e Eliezer.

Na votação da casa, ocorrida no confessionário, Arthur Aguiar e Douglas Silva foram os mais votados, com três indicações cada. Gustavo usou o voto de minerva e emparedou o cantor, que ainda teve direito ao contragolpe, puxando Douglas Silva para a berlinda.

Não houve disputa da prova "Bate e Volta".

Votação BBB 22: como eliminar Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer ou Jessilane pelo Gshow

Passo 1. Para votar em mais um paredão do BBB 22, acesse a página do programa no Gshow (gshow.globo.com/realities/bbb/). Logo na tela inicial, dê um clique no banner da votação com as fotos dos emparedados.

2 de 6 Votação BBB 22: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane são os componentes do paredão do Big Brother Brasil 22 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Votação BBB 22: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane são os componentes do paredão do Big Brother Brasil 22 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima página, verifique as fotos e os nomes dos integrantes no paredão. A seguir, clique no emparedado que você desejar tirar da casa.

3 de 6 Votação BBB Gshow: usuário deve observar nomes e fotos dos emparedados e selecionar quem deseja eliminar do jogo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Votação BBB Gshow: usuário deve observar nomes e fotos dos emparedados e selecionar quem deseja eliminar do jogo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Com a janela de login aberta, insira seu usuário e senha cadastrados na Conta Globo. Feito isso, selecione a caixa "Sou humano" e clique no botão "Entrar". Se você ainda não for usuário do serviço, realize um cadastro gratuito escolhendo a opção "Cadastre-se" ou utilize os dados de uma conta Facebook e Google.

4 de 6 Gshow BBB: para votar no paredão, é necessário fazer um login ou cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Gshow BBB: para votar no paredão, é necessário fazer um login ou cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Após realizar login ou um cadastro na Conta Globo, marque a caixa "Sou humano" novamente para computar seu voto neste paredão.

5 de 6 BBB 22 paredão: ao marcar a caixa “Sou humano” para confirmar humanidade, o voto é validado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade BBB 22 paredão: ao marcar a caixa “Sou humano” para confirmar humanidade, o voto é validado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. A confirmação do seu voto será mostrada na tela. Se quiser votar mais vezes, basta clicar no botão "Votar Novamente" e refazer o processo.

6 de 6 Como votar no BBB 22? Com o botão "Votar Novamente", usuário pode repetir o voto quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Como votar no BBB 22? Com o botão "Votar Novamente", usuário pode repetir o voto quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Aproveite as dicas e participe da votação do BBB 22. O participante mais votado no paredão deixa a casa no programa ao vivo deste domingo (17), às 23h10 (horário de Brasília).

Como votar no para eliminar um participante que está no paredão do BBB 22