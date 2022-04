Botafogo x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Botafogo e Corinthians estreiam, neste domingo (10), no Campeonato Brasileiro 2022. O jogo da primeira rodada da competição nacional acontece às 16h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos. A partida será transmitida ao vivo da TV Globo, cujo sinal pode ser acompanhado online no Globoplay pelo PC ou em celulares Android e iPhone (iOS). O time carioca, que agora conta com investidores, está de volta à primeira divisão do campeonato nacional.