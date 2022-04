Caixa libera saque do FGTS 2022: veja quem tem direito e como baixar app

A Caixa Econômica Federal liberou a consulta ao saque extraordinário do FGTS 2022 nesta sexta-feira (8). O saldo disponível, que pode chegar a até R$ 1 mil, pode ser consultado no aplicativo do FGTS . O novo app recebeu uma atualização recentemente e está disponível para download grátis em celulares Android e iPhone ( iOS ). Além de baixar o software pelas lojas App Store e Google Play Store , também é possível encontrá-lo no site da Caixa . Em teoria, a consulta começa hoje e o saque poderá ser feito a partir do próximo dia 20.

A seguir, veja como baixar o novo app do FGTS no seu smartphone e veja quem tem direito ao saque. Vale destacar, no entanto, que nos testes feitos pelo TechTudo até as 09h00 da manhã desta sexta, foi possível fazer o download do app, mas o saldo ainda não estava disponível na interface do programa. Nas redes sociais, diversos usuários também reclamam da falta de informação no app. Entramos em contato com a assessoria do serviço para entender a falha, mas não tivemos um retorno até o fechamento desta matéria.

Saque extraordinário do FGTS 2022 já está disponível

Quem tem direito ao saque extraordinário do FGTS 2022?

Pessoas com contas ativas e inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão sacar até R$ 1 mil a partir do próximo dia 20. Receberão o benefício todos os trabalhadores que tiverem contas vinculada ao FGTS, estejam elas ativas ou inativas. O valor máximo para saque é de R$ 1 mil, somando todas as contas do cidadão – quem tiver um valor menor acumulado nas contas, receberá apenas aquela quantia que estiver disponível. A quantia será depositada automaticamente em conta, conta poupança ou poupança social no aplicativo Caixa Tem.

Quais as datas para receber o saque extraordinário do FGTS 2022?

O calendário de pagamento do FGTS seguirá o mês de nascimento do trabalhador (confira o calendário completo na tabela abaixo), e todos os cidadãos terão até o dia 15 de dezembro para sacar. Caso o indivíduo não queira receber o valor, deverá fazer a solicitação de cancelamento até o dia 10 de novembro, por meio do aplicativo Caixa Tem. Confira o calendário de pagamento do FGTS e como baixar o aplicativo FGTS para consultar o saldo.

Tabela com calendário de pagamentos do FGTS 2022

Calendário de pagamento do saque do FGTS 2022 Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 4 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 8 de junho Dezembro 15 de junho

Como baixar o novo app do FGTS?

Passo 1. Acesse a página do FGTS na App Store e clique em "Obter" para baixar o aplicativo. Caso esteja usando um celular Android, abra a página do app na Google Play Store e pressione a opção "Instalar';

Veja como baixar o aplicativo FGTS para consultar saldo do Saque Emergencial

Passo 2. Após o download, abra o app e toque em “Entrar no aplicativo”. Depois, faça login com suas credenciais da Caixa;

Login no app do FGTS é feito com credenciais da Caixa

Passo 3. Neste momento, um box para a consulta do “Saque Emergencial” deverá ser exibida na página inicial. Nos testes do TechTudo, a seção não foi exibida pelo app;

Box para consulta do Saque Emergencial é exibido na tela inicial do app FGTS

Passo 4. Ainda assim, é possível consultar o saldo total das contas de FGTS pelo aplicativo, tocando na opção "Saldo Total do FGTS". Neste campo, é possível saber o valor total disponibilizado nas contas ativas e inativas do usuário. Vale deixar claro que o saque emergencial disponibilizará, no máximo, R$ 1 mil, mesmo se o valor disponível nas contas for maior.

App do FGTS mostra saldo total disponível para usuário; Saque Emergencial será de, no máximo, R$ 1 mil