Canva Pro gratuito: estudantes e professores têm direito; veja como fazer

O Canva oferece assinatura gratuita para professores e estudantes. Na versão Pro do app para Android e iPhone (iOS), todas as funções do editor são liberadas, como fontes, vídeos, gráficos, animações e removedor de fundos de imagens para a criação de apresentações. Os professores também têm acesso ao planejador de conteúdo e compartilhamento de atividades no Google Classroom e Google Meet.