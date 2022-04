Carnaval 2022: como assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro

O desfile das escolas de samba do Grupo especial do Rio de Janeiro será transmitido ao vivo no Globoplay . Este ano, as agremiações desfilam na Marques de Sapucaí nos dias 22 e 23 de abril, a partir das 22h45. A transmissão acontece logo após a edição do Big Brother Brasil e será apresentada por Alex Escobar e Maju Coutinho para todo o país, exceto para o estado de São Paulo. Para acompanhar os desfiles, basta acessar o streaming pelo PC ou em celulares Android e iPhone ( iOS ) usando uma Conta Globo .

Na sexta-feira (22), as escolas desfilam na seguinte ordem: Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor. No dia seguinte (23), o público assistirá às escolas Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade Independente, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel, respectivamente. Confira, a seguir, como assistir ao desfile do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro ao vivo e online no Globoplay.

1 de 7 Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro 2022: transmissão ao vivo e online acontece no Globoplay — Foto: Divulgação/LIESA Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro 2022: transmissão ao vivo e online acontece no Globoplay — Foto: Divulgação/LIESA

Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro ao vivo: como assistir pelo PC

Passo 1. Para assistir ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo e online, entre na página do Globoplay (globoplay.globo.com) no PC e clique em "Agora na TV" para acessar a programação da TV Globo;

2 de 7 Ao clicar na aba “Agora na TV”, usuário tem acesso à transmissão ao vivo do desfile das escolas de samba em 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao clicar na aba “Agora na TV”, usuário tem acesso à transmissão ao vivo do desfile das escolas de samba em 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima página, clique no botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

3 de 7 É preciso clicar no botão “Assista agora” para visualizar a janela de login ou cadastro na Conta Globo e acompanhar o Carnaval 2022 online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É preciso clicar no botão “Assista agora” para visualizar a janela de login ou cadastro na Conta Globo e acompanhar o Carnaval 2022 online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Se já for usuário, informe e-mail e senha cadastrados para fazer login. Se quiser, use os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, clique em "Entrar" e aguarde a transmissão iniciar automaticamente. Caso não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

4 de 7 Tela de login na Conta Globo para assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Tela de login na Conta Globo para assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Para se cadastrar, preencha todos os dados solicitados e marque a caixa "Sou humano". Depois, aceite os termos de uso e clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão do Carnaval 2022 comece.

5 de 7 Após se cadastrar na Conta Globo, é possível acompanhar o o dia do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após se cadastrar na Conta Globo, é possível acompanhar o o dia do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro ao vivo: como assistir pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo e online no celular, abra o aplicativo do Globoplay. Assim, toque na aba "Agora", localizada na parte inferior da tela. Logo depois, pressione o botão "Assista agora" para fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

6 de 7 Globoplay transmite desfile das escolas de samba 2022 pelo celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Globoplay transmite desfile das escolas de samba 2022 pelo celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Caso seja usuário, utilize e-mail e senha já cadastrados e faça login. Também é possível vincular os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, pressione o botão "Entrar" para a transmissão do desfile começar. Se não tiver uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se", informe os dados, marque o box "Sou humano" e concorde com os termos de uso. Por fim, toque no botão "Cadastrar" e aguarde o início da transmissão.

7 de 7 Cadastro na Conta Globo possibilita assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2022 pelo celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Cadastro na Conta Globo possibilita assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2022 pelo celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade