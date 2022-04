Cartão C6 Bank: como pagar gastos no app usando pontos átomos

O C6 Bank conta com o programa de pontos Átomos, que está disponível para todos os clientes e podem ser usados para abater valores das contas. Esses bônus não expiram, o que pode ser uma vantagem em relação aos concorrentes, que aplicam prazo de validade. O procedimento de abatimento das faturas é feito de forma rápida e simples pelo aplicativo no celular. A seguir, entenda como acumular e usar pontos Átomos para pagar conta no C6 Bank , disponível para Android e iPhone ( iOS ).

1 de 6 Pague compras do cartão de crédito C6 com pontos Átomos — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Pague compras do cartão de crédito C6 com pontos Átomos — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Qual o melhor banco digital para abertura de conta jurídica? Veja opções no Fórum do TechTudo.

Como acumular pontos Átomos?

Existem algumas formas de acumular os pontos Átomos. A mais popular é fazendo compras no cartão de crédito. A conta básica da C6, com zero anuidade, permite somar 0,05 pontos a cada R$ 1 gasto, enquanto compras no débito geram 0,03 pts por Real gasto. Fazer a portabilidade do salário permite somar pontos todo mês. Cadastrar chaves Pix geram 500 pontos por mês por um ano. Por fim, compras na C6Store também somam pontos, que variam de acordo com o valor gasto.

Para acelerar a soma de pontos, é possível assinar pacotes extras. O “Plano C6 + Pontos” custa R$ 6 por mês e permite acumular 0,28 pts a cada R$ 1 gasto. A assinatura que mais rende pontos é a “C6 Platinum”, que custa R$ 40 por mês e rende 0,40 pts por real gasto.

Como usar pontos átomos para pagar conta no C6 Bank?

Passo 1. Acesse o aplicativo da C6 no celular. Em seguida, toque no botão de "Cartões", localizado no menu da base da tela. Note que será aberta a tela principal sobre seu cartão de crédito C6;

2 de 6 Acesse a área de cartão no aplicativo da C6 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse a área de cartão no aplicativo da C6 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Role a tela do cartão de crédito para baixo e observe que há uma linha do tempo com todos os gastos. Ao lado de cada compra, há um ícone de "A" que indica quais itens podem ser abatidos usando pontos Átomos. Selecione "Ver Mais" para abrir a linha do tempo completa. Escolha qual compra deseja pagar com pontos Átomos;

3 de 6 Na fatura do cartão de crédito escolha a compra que deseja pagar com pontos Átomos do C6 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Na fatura do cartão de crédito escolha a compra que deseja pagar com pontos Átomos do C6 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Toque no botão "Pagar com Pontos Átomos". Na tela seguinte, será exibido um resumo sobre o pagamento, com o número de pontos totais, o quanto será gasto para abater a compra da fatura e o valor final que esses pontos podem suprir. No caso desse exemplo, foram utilizados 192,86 pontos para pagar a compra no valor de R$ 5,40. Toque em "Confirmar";

4 de 6 Selecione o pagamento com pontos Átomos da compra e confirme no app do C6 Bank — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Selecione o pagamento com pontos Átomos da compra e confirme no app do C6 Bank — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Aguarde a validação do token para efetuar o pagamento e aguarde a tela de confirmação. Toque em "Voltar para a Linha do Tempo";

5 de 6 Aguarde a confirmação do pagamento da compra com os pontos Átomos da C6 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Aguarde a confirmação do pagamento da compra com os pontos Átomos da C6 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 5. Pronto, sua compra foi paga com pontos Átomos, e o valor já foi abatido da fatura final. Note que há um indicativo ao lado da compra com a confirmação do uso do bônus e, ao tocar nela, o app indica que essa compra já está paga.

6 de 6 Confira que a compra já foi paga com os pontos Átomos e o valor abatido da fatura final — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Confira que a compra já foi paga com os pontos Átomos e o valor abatido da fatura final — Foto: Reprodução/Barbara Mannara