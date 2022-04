Certidão FGTS: como consultar CRF pelo site da Caixa Econômica Federal

Consultar o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) é um procedimento que pode ser realizado pelo site da Caixa. O documento, emitido pelo órgão federal, garante que as empresas estão com situação regular em relação aos depósitos mensais do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de seus funcionários. A condição é necessária para que o empregador possa ter relações positivas com órgãos públicos e instituições financeiras na solicitação de crédito.