Como aumentar fps no Valorant? Veja 5 dicas para melhorar seu PC

Valorant é um jogo de tiro competitivo da Riot Games que tem download gratuito para PC. No game há diversos detalhes que podem fazer a diferença, ajudando você a ter um desempenho melhor que seus adversários. Um exemplo é a taxa de quadros (fps), que mostra a fluidez das imagens durante as partidas: quanto maior esse número, melhor o jogador vai entender e responder às ações no mapa. Assim, é possível aumentar sua performance com os personagens, vencer mais jogos e subir de rank com mais facilidade. Veja a seguir algumas dicas valiosas para aumentar o fps no Valorant .

1. Mexa na qualidade de vídeo do jogo

Passo 1. Entre no Valorant, vá até o menu "Configurações", clique na aba "Vídeo" e depois em "Geral". Desative todos os limitadores de fps para que o jogo não impeça a melhor performance do computador;

Passo 2. Ainda em "Vídeo", acesse a aba "Qualidade de Gráficos". Desligue todos os recursos, como sombras, vinhetas e antisserrilhamento, e deixe as demais configurações na opção "Baixa". Isso diminuirá a qualidade gráfica do game, mas implicará em ganho considerável de fps. Caso não queira reduzir tudo, vá testando cada parâmetro de uma vez para entender como seu computador se comporta;

2. Configure o PC para operar com maior desempenho

Passo 1. Configure o PC para operar no plano de energia "Desempenho Máximo". Essa opção vem desabilitada de fábrica, portanto é necessário ativá-la através do prompt de comando. Na barra de pesquisa do Windows, digite "cmd", insira o código "powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61", sem aspas, e aperte "Enter" no teclado;

Passo 2. Faça o caminho "Painel de Controle" > "Hardware e Sons" > "Opções de Energia" e ative o modo "Desempenho Máximo". Isso aumentará a performance da máquina;

Passo 3. Entre no Valorant e minimize-o. Em seguida, abra o gerenciador de tarefas por meio do atalho Ctrl + Alt + Delete. Vá até a aba "Detalhes" e procure pelo processo "VALORANT.exe". Clique em cima dele com o botão direito do mouse, selecione "Definir Prioridade" e ative o modo "Alto". Esse método fará com que o computador dê recursos para o jogo rodar em desempenho máximo. É preciso repetir o processo sempre que reiniciar o PC;

3. Feche programas não essenciais

Passo 1. Ainda no gerenciador de tarefas (Ctrl + Alt + Delete), selecione a aba "Inicializar" e desative todos os programas que não são essenciais para o Windows. Caso fiquem habilitados, eles rodarão em segundo plano toda vez que você reiniciar seu PC, deixando-o pesado e lento sem necessidade;

Passo 2. Também é importante fechar os programas quando estiver jogando, principalmente aqueles que não são vitais para o funcionamento do Valorant. Navegadores como o Google Chrome costumam consumir muito processamento e memória. Isso deixa o PC mais lento e piora a taxa de fps;

4. Atualize seus drivers

Passo 1. Atualize os drivers da sua placa de vídeo periodicamente. Visite os sites ou softwares das fabricantes, como AMD e NVIDIA, e instale o que tiver de mais recente. Você também pode fazer isso digitando "Gerenciador de Dispositivos" na pesquisa do Windows: para isso, procure a aba "Adaptadores de Vídeo", clique com o botão direito do mouse em cima do nome da GPU. Selecione "Atualizar driver";

Passo 2. Se você tem uma placa de vídeo NVIDIA, é possível configurá-la para obter um melhor desempenho. Para isso, clique em qualquer lugar da área de trabalho com o botão direito do mouse e abra o "Painel de Controle da NVIDIA". Em seguida, entre na aba "Gerenciar as configurações em 3D" e preencha as opções da seguinte maneira:

Anti-aliasing FXAA – desligado;

Anti-aliasing correção de gama – desligado;

Anti-aliasing modo – desligado;

Buffering triplo – desligado;

CUDA GPUS – todas;

Cache shader – ligado;

DSR fatores – off;

Filtragem anisotrópica – desligado;

Filtragem de textura diferencial negativo – permitir;

Filtragem de textura otimização anisotrópica – ligado;

Filtragem de textura otimização trilinear– desligado;

Filtragem de textura qualidade – alto desempenho;

Low latency mode – off;

Modo de gerenciamento de energia – preferência por desempenho máximo;

Multi-frame sampled AA – desligado;

Oclusão ambiental – desligado;

Otimização segmentada – ligado;

Quadros pré-renderizados de realidade virtual – 1;

Sincronização vertical – desligado.

5. Desabilite otimizações de tela inteira

Passo 1. Vá até o diretório onde o Valorant foi instalado (o caminho costuma ser C:\Riot Games\VALORANT) e entre na pasta "Live". No menu de pesquisa localizado no canto superior direito, digite ".exe" para que o local fique exatamente igual à imagem abaixo;

Passo 2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo "Valorant.exe", selecione "Propriedades", ache a aba "Compatibilidade" e marque a opção "Desabilitar otimizações de tela inteira". Repita o processo com o arquivo "VALORANT-Win64-Shipping.exe". Essas otimizações, embora tenham sido criadas para ajudar, acabam piorando o fps;

