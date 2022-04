No tutorial a seguir, o TechTudo ensina como se cadastrar no Gov.br usando credenciais bancárias para atingir o nível prata. O passo a passo foi feito com o Itaú, mas o procedimento é o mesmo para os demais bancos. Vale lembrar que também é possível aumentar nível da conta Gov.br para prata ou ouro por meio do aplicativo do serviço.

1 de 13 Tutorial mostra como aumentar nível da conta Gov.br para prata usando Internet Banking — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Tutorial mostra como aumentar nível da conta Gov.br para prata usando Internet Banking — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Passo 1. Acesse o site para criar uma conta Gov.br (www.gov.br/pt-br/servicos/criar-sua-conta-gov.br) e clique em "Iniciar";

2 de 13 Página inicial para se cadastrar no Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire Página inicial para se cadastrar no Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Clique na opção "Login com seu banco";

3 de 13 Seleção de login com internet banking para criar conta Gov.br, nível prata — Foto: Reprodução/Raquel Freire Seleção de login com internet banking para criar conta Gov.br, nível prata — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Na lista de bancos credenciados, clique na instituição financeira na qual você tem conta. Neste exemplo, o banco é o Itaú;

4 de 13 Lista de bancos credenciados para aumentar nível da conta Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire Lista de bancos credenciados para aumentar nível da conta Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Você será redirecionado ao site do seu banco, que informará que seus dados bancários serão usados para login no portal Gov.br. Para confirmar, clique no botão "Continuar";

5 de 13 Redirecionamento do portal Gov.br para o site do Itaú — Foto: Reprodução/Raquel Freire Redirecionamento do portal Gov.br para o site do Itaú — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Digite agência e conta nos campos indicados. Pressione "Continuar";

6 de 13 Informação de agência e conta do banco para login no Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire Informação de agência e conta do banco para login no Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. Em seguida, informe sua senha eletrônica do banco (a que é do Internet Banking, não a usada para compras ou caixa eletrônico). No caso do Itaú, a digitação é por meio de teclado virtual. Após digitar, clique em "Continuar";

7 de 13 Informação de senha do Internet banking para login na conta Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire Informação de senha do Internet banking para login na conta Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 7. O banco itaú utiliza um sistema de autenticação de dois fatores chamado iToken. Para este banco, abra o aplicativo Itaú, toque em "iToken" e digite o código na tela de login do portal Gov.br. Depois, clique em "Acessar";

8 de 13 Informação do iToken Itaú para acesso ao Gov.br pelas credenciais do banco — Foto: Reprodução/Raquel Freire Informação do iToken Itaú para acesso ao Gov.br pelas credenciais do banco — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 8. Agora você já fez o login no Gov.br usando as credenciais do seu banco. Se estiver fazendo o cadastro no site do governo, será necessário confirmar seus dados pessoais. Primeiro verifique seu nome e CPF e clique em "Continuar";

9 de 13 Verificação de nome e CPF na criação do cadastro Gov.br usando internet banking — Foto: Reprodução/Raquel Freire Verificação de nome e CPF na criação do cadastro Gov.br usando internet banking — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 9. Selecione um meio pelo qual o Gov.br vai enviar o código para ativar sua conta. Neste tutorial, escolhemos confirmação via SMS. Digite o telefone ou e-mail, dependendo da forma preferida, e pressione "Continuar";

10 de 13 Escolha da forma de envio de código de ativação da conta Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire Escolha da forma de envio de código de ativação da conta Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 10. No campo de texto, digite o código recebido por e-mail ou SMS. Clique em "Continuar";

11 de 13 Inserção do código de confirmação para ativar conta Gov.br no nível prata — Foto: Reprodução/Raquel Freire Inserção do código de confirmação para ativar conta Gov.br no nível prata — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 11. Crie uma senha para sua conta Gov.br, obedecendo aos critérios listados na tela. Confirme a senha e pressione o botão "Continuar".

12 de 13 Criação de senha Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire Criação de senha Gov.br — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 12. Você receberá a mensagem de que sua conta Gov.br foi criada no nível prata. Clique em "Concluir" para fechar esta janela e ser direcionado ao portal geral com os serviços do portal.

13 de 13 Conta Gov.br de nível prata criada com login por internet banking — Foto: Reprodução/Raquel Freire Conta Gov.br de nível prata criada com login por internet banking — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Pronto. Agora você já sabe como aumentar nível da conta Gov.br para prata usando Internet Banking.

