Como calcular consumo de energia elétrica com o simulador online da Enel

A Enel, concessionária de energia de alguns estados do Brasil, oferece uma calculadora online que permite estimar o consumo elétrico de uma casa. A ferramenta, que é grátis e pode ser usada por consumidores de todo o país, realiza os cálculos com base em dados informados pelo usuário. É possível detalhar quantos aparelhos – ar-condicionado, televisão, luminárias e outros eletrônicos, por exemplo – existem em cada cômodo, além do tempo de uso diário de cada item e a respectiva potência.