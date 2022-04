Como cancelar Spotify Premium pelo computador

Spotify ou Deezer? Opine sobre os serviços de streaming no Fórum do TechTudo

Passo 1. Acesse a página da sua conta no Spotify ( spotify .com/account) e desça a tela até encontrar a seção “Seu plano”. Então, clique no botão “Mudar de plano”;

Passo 4. O Spotify dará opções para você assinar outro plano pago. Para prosseguir com o cancelamento, clique novamente no botão “Continue para cancelar”;

Você também pode cancelar o Spotify Premium enviando um pedido formal de encerramento via e-mail. Para isso, baixe o formulário de cancelamento no link do Spotify (spotify.com/br/account/cancel/pdf/?_ga=2.243170763.879214293.1649946992-835137320.1645106069). Então, preencha o formulário com seu nome, endereço, e-mail vinculado à conta do streaming, coloque a data e assine. Em seguida, envie o arquivo para o e-mail breakup@spotify.com.