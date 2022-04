Como comprar na Shopee pelo PicPay e ganhar cashback de até 6%

Receber cashback no PicPay em compras feitas na Shopee é um procedimento que pode ser feito pelo app da carteira digital, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). O recurso foi liberado na sexta-feira (15), e a porcentagem do dinheiro de volta pode chegar até 6% do valor da compra. Para garantir o cashback, contudo, é preciso seguir alguns procedimentos, como manter o carrinho vazio antes de ativar a campanha. Além disso, a compra deve ser feita na Shopee a partir da tela que o app PicPay direcionar o usuário.

Segundo o PicPay, o dinheiro de volta é válido para todos os produtos do marketplace e possui limite de R$ 40. A quantia fica disponível no saldo da carteira digital em até 120 dias após a confirmação da compra. A seguir, saiba como comprar na Shopee pelo app PicPay para receber até 6% de cashback.

Como comprar na Shopee pelo PicPay e ganhar cashback

Passo 1. Entre na conta Shopee e verifique se há algum produto no carrinho. Isso porque é necessário que ele esteja esvaziado para ativar o cashback no app PicPay. Para isso, na tela inicial do aplicativo Shopee, toque em "Eu". Depois, em "Entrar";

Passo 2. Em seguida, aperte em uma das opções de login. No exemplo, o TechTudo entrou no app com as credenciais do Facebook. Toque em "Continuar" para prosseguir;

Passo 3. Agora, para conferir se o carrinho está vazio, basta tocar no ícone correspondente;

Passo 4. Feito isso, vá ao aplicativo PicPay. Na tela inicial do app, desça a tela para baixo até encontrar a área "Site da loja com cashback". No banner da Shopee, pressione em "Conferir";

Passo 5. O app, então, te direcionará para a loja. É necessário realizar a compra a partir da tela que abrir no seu celular. Para isso, navegue no marketplace Shopee. É possível procurar o produto que deseja comprar na barra de pesquisa. Toque sobre ela e, com o teclado do celular, digite o item. Depois, toque na lupa para fazer a busca.

Passo 6. Escolha um produto para comprar. Em seguida, vá em "Compre Agora";

Passo 7. Para continuar, toque novamente em "Compre Agora". Na tela de pagamento, confirme os detalhes do pedido. Então, aperte em "Selecione o método de pagamento" para escolher uma opção;

Passo 8. Agora, selecione um método de pagamento exibido na tela. Depois, vá em "Fazer Pedido" para confirmar a ação. Vale destacar que o cashback do PicPay é elegível para qualquer forma de pagamento disponível no site e aplicativo Shopee.

