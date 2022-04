Copiar planilhas do Excel é simples, graças ao recurso "Mover ou Copiar Planilha". Disponível de forma nativa no editor da Microsoft , a ferramenta traz muitas vantagens em relação ao comando Copiar/Colar. Uma das principais está no fato de que a função mantém a formatação da planilha original. Além disso, o recurso dispensa o trabalho de selecionar manualmente uma tabela, o que pode ser extremamente inconveniente em planilhas grandes.

O tutorial abaixo ensina como copiar planilha do Excel com a mesma formatação no Windows através dessa funcionalidade. Aprenda o passo a passo e economize tempo na hora de criar tabelas com os mesmos dados, margens, fontes, cores e demais aspectos no editor de planilhas da Microsoft.

1 de 6 Tutorial ensina como copiar planilha do Excel — Foto: TechTudo Tutorial ensina como copiar planilha do Excel — Foto: TechTudo

Como copiar planilha do Excel

Passo 1. Abra o arquivo do Excel. Com o botão direito do mouse, clique na guia da planilha que deseja copiar e selecione "Mover ou Copiar";

2 de 6 Caminho para abrir comando de mover ou copiar planilha no Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire Caminho para abrir comando de mover ou copiar planilha no Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Para copiar a planilha para o mesmo arquivo, mantenha inalterado o campo "Para pasta". Em "Antes da planilha", escolha a posição onde a cópia entrará no arquivo. Marque a caixa "Criar uma cópia" e pressione "OK";

3 de 6 Janela da ferramenta "Mover ou copiar planilha" do Excel para Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire Janela da ferramenta "Mover ou copiar planilha" do Excel para Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Como neste tutorial escolhemos a opção "mover para o final", o Excel criou uma cópia da planilha ao final de todas as outras, mantendo a formatação;

4 de 6 Procedimento de como copiar planilha do Excel com a mesma formatação — Foto: Reprodução/Raquel Freire Procedimento de como copiar planilha do Excel com a mesma formatação — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Para copiar planilha do Excel com a mesma formatação, mas em um novo arquivo, selecione "Nova pasta" no campo "Para pasta". Marque a caixa "Criar uma cópia" e clique em "OK";

5 de 6 Método para criar cópia de planilha com mesma formatação em novo arquivo do Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire Método para criar cópia de planilha com mesma formatação em novo arquivo do Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Note que a planilha copiada estará em um novo arquivo, ainda não nomeado no Excel.

6 de 6 Planilha do Excel copiada em arquivo diferente — Foto: Reprodução/Raquel Freire Planilha do Excel copiada em arquivo diferente — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Pronto. Agora você já sabe como copiar planilha do Excel.

