Como criar um GIF no Twitter usando a câmera do iPhone

O Twitter permite publicar GIFs capturados na hora com a câmera do iPhone (iOS). O recurso funciona como mais uma opção de uso das animações nas postagens. Os usuários devem capturar as imagens no momento da criação do post e podem incluir textos normalmente no tuíte. Ainda há a opção de escolher se a animação terá reprodução direta ou movimento de “vai-e-volta”.