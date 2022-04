O Instagram agora permite enviar enquetes nas conversas em grupo do Direct. Qualquer membro do chat pode criar uma pergunta e adicionar questões para iniciar uma votação com os demais participantes. O recurso, que já existia no Facebook Messenger, faz parte da ampliação da integração entre as plataformas da Meta, e pode ser útil para tomar decisões em consenso ou criar brincadeiras entre os integrantes da conversa. Confira, a seguir, como criar uma enquete na DM do Instagram.