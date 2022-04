Como desvincular o Instagram do Facebook

Desvincular o Instagram do Facebook é um procedimento simples que pode ser feito pelo celular. Os usuários do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS) conseguem separar as duas redes sociais e encerrar a sincronização de informações entre as plataformas através da Central de Contas. Após a separação, não será mais possível realizar algumas ações, como compartilhar informações de login entre os dois serviços ou compartilhar Stories e publicações simultaneamente nos dois perfis.