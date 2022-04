Como emitir cartão de CNPJ do MEI pelo site da Receita Federal

Receita federal: como saber se a encomenda vai ser tributada? Veja no Fórum do TechTudo

Passo 1. Acesse o site da Receita Federal (servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp). Então, digite o número do CNPJ do MEI no campo indicado, marque o captcha e clique no botão “Consultar”;