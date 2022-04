Como emitir certidão negativa de débitos federais de uma empresa

Emitir a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União é um procedimento simples que pode ser feito por meio do site da Receita Federal. O documento, também chamado apenas de “certidão negativa de débitos federais”, comprova que a empresa não possui débitos junto à Receita, e pode ser necessário durante a participação da companhia em licitações ou em solicitações de crédito a instituições financeiras. O download do arquivo é feito rapidamente e requer apenas o número do CNPJ da empresa.