Escanear código do Spotify é simples. O serviço de streaming disponibiliza os chamados Spotify Codes, que são QR Codes para abrir músicas, podcasts, álbuns, playlists e páginas de artistas rapidamente, facilitando o acesso a esses itens dentro da plataforma. O recurso está disponível no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), e os códigos podem ser lidos com a câmera do celular, sem precisar sair do serviço de streaming. Também é possível fazer a leitura de um código armazenado na galeria. Confira, a seguir, como escanear código no Spotify.