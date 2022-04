Escrever na vertical no Word é um procedimento simples. O editor de textos da Microsoft permite que o usuário gire o texto em 90º para a esquerda ou direita, deixando as palavras voltadas para a lateral. A opção está disponível durante o uso de caixas de texto. Vale destacar que a opção de escrever “empilhado”, ou seja, com uma letra abaixo da outra de forma automática, não está disponível no programa, funcionando apenas no Excel e no PowerPoint. Confira, a seguir, como escrever na vertical no Word.