Microempreendedores individuais devem fazer a declaração anual do MEI pelo portal DASN-SIMEI (Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual), pertencente ao Simples Nacional. A entrega do documento, que informa os rendimentos e tributos pagos no ano-calendário anterior, é obrigatória para todos cadastrados no MEI, mesmo que não tenha havido movimentação no ano em questão. A transmissão é online e pode ser feita em poucos passos. No tutorial a seguir, o TechTudo explica como fazer declaração anual do MEI.