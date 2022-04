Como fazer declaração de conteúdo dos Correios no Word

O site dos Correios disponibiliza um modelo de declaração de conteúdo para baixar e preencher no Word. O documento, que reúne informações sobre os produtos que serão despachados, é obrigatório no transporte de itens comercializados via e-commerce. O arquivo fornecido pela página da companhia permite que o usuário escreva, no próprio editor da Microsoft, informações como nome do remetente e do destinatário, endereços completos e detalhes sobre a encomenda – quantidade, tipo e valor, por exemplo.