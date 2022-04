Como fazer download de Friday Night Funkin' no PC

Friday Night Funkin’ é um jogo de música grátis onde os jogadores disputam batalhas de rap contra diversos personagens. Com comandos simples, várias opções de músicas e de níveis de dificuldade, o jogo está disponível para download no PC, na loja virtual da Itch.io (www.itch.io) ou pode ser jogado direto nos navegadores web sem precisar baixar. O game é um projeto contínuo e de código aberto desenvolvido por Cameron Taylor, conhecido como ninjamuffin99, que trabalha em uma versão completa do jogo.

Para saber como baixar Friday Night Funkin’ na Itch.io, e os cuidados a tomar, confira o tutorial preparado pelo TechTudo. Vale ressaltar, para aqueles de desejam jogar direto pelo navegador, basta procurar pelo game no site Newgrounds (www.newgrounds.com).

O que é o Itch.io?

Itch.io é um site onde usuários hospedam e vendem jogos independentes. Ele foi lançado em 2013 e atualmente conta com mais de 100 mil jogos. A plataforma é vista como uma boa opção para desenvolvedores iniciantes já que é possível publicar seus jogos gratuitamente e colher feedback da comunidade. Além de testar recursos técnicos, o Itch.io também pode ser usado para medir o interesse da comunidade pelos títulos.

No entanto, por ser um site aberto para qualquer desenvolvedor, é importante que os usuários tomem cuidados ao acessar a plataforma. Por isso, antes de realizar um download, é importante utilizar um software de varredura ou mesmo realizar uma de forma online. Este processo ajudará a listar possíveis arquivos maliciosos presentes no site.

Tenha sempre um anti-vírus instalado antes dos downloads

Como dito acima, a Itch.io é uma plataforma aberta para todos. Por esse motivo, é recomendado que, além de varrer o site, o usuário tenha um anti-vírus instalado nos PCs antes de realizar qualquer download. É fundamental tomar cuidado na hora de baixar jogos de diferentes plataformas.

Utilizando um anti-vírus para escanear os arquivos baixados no computador, o usuário protege os seus dados pessoais, além da integridade da própria máquina. Afinal, malwares e arquivos maliciosos têm o roubo de dados como intenção primária. Senhas e acessos de serviços online estão sempre em risco em computadores com vírus.

Como baixar Friday Night Funkin’ no PC

Passo 1. Acesse o site Itch.io (https://itch.io/) e pesquise pelo nome do jogo;

Passo 2. Selecione a primeira opção, que foi desenvolvido por ninjamuffin99;

Passo 3. Selecione a opção de download;

Passo 4. Uma vez selecionado o jogo, há a opção de contribuir monetariamente com o desenvolvedor. Caso não deseje fazer a doação, selecione a opção “No thanks, just take me to the downloads”.

Passo 5. Selecione a opção de download com o nome “funkin-windows-64bit.zip”, extraia o o arquivo e siga o passo a passo de instalação.

Comandos de Friday Night Funkin’

Por ser um jogo musical com respostas aos movimentos em tela, em Friday Night Funkin' os jogadores utilizam comandos de movimentos básicos. Para jogar, é preciso pressionar as teclas W, A, S e D no ritmo das músicas. Cada uma delas faz com o personagem se movimente em uma direção:

W - CIMA

A - ESQUERDA

S - BAIXO

D - DIREITA

Também é possível jogar no navegador