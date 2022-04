Criar GIF para WhatsApp é uma ação possível de ser feita pelo próprio mensageiro, sem precisar de aplicativos externos. O app, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), possui um recurso nativo que possibilita fazer essas animações com vídeos da galeria ou com imagens capturadas na hora, usando a câmera do celular. Para utilizar essa função, vale lembrar que é necessário que o vídeo original tenha, no máximo, seis segundos — assim, será possível editar o arquivo dentro do app. Confira, a seguir, como fazer GIF para WhatsApp sem baixar aplicativo.

Como fazer GIF de um vídeo gravado na hora no WhatsApp

Passo 1. Abra uma conversa no WhatsApp e toque no ícone de câmera. Em seguida, grave um vídeo como quiser, pressionando o botão de captura;

Passo 2. Após a captura, utilize a linha do tempo superior para cortar o vídeo no trecho desejado. O arquivo deve ficar com no máximo seis segundos de duração. Em seguida, selecione a opção “GIF”, no canto superior direito;

Passo 3. Ao final da edição, pressione o botão azul para enviar o GIF na conversa.

Como fazer GIF de um vídeo da galeria no WhatsApp

Passo 1. Abra uma conversa no WhatsApp e toque no ícone de “+”. Então, escolha a opção “Fotos e vídeos” e selecione o vídeo desejado na galeria;

Passo 2. Após o carregamento, utilize a linha do tempo superior para cortar o vídeo no trecho desejado. O arquivo deve ficar com, no máximo, seis segundos de duração. Em seguida, selecione a opção “GIF”, no canto superior direito;

Passo 3. Ao final da edição, aperte no botão azul para enviar o GIF na conversa.

Pronto. Aproveite as dicas para fazer GIF para WhatsApp sem baixar aplicativo externo.

