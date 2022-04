Como inserir assinatura em documentos PDF pela Internet

Word: como diminuir o espaço entre palavras quando copio e colo um PDF? Participe no Fórum do TechTudo

Tela para seleção do documento que será assinado no site I Love PDF — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Digite seu nome no campo indicado. Depois, escolha a caligrafia que deseja aplicar no documento. Note que você também pode escolher a cor do traço. Por fim, clique em “Aplicar” para assinar o documento;